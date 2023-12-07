يوفنتوس يتفوق على نابولي في تاريخ المواجهات قبل قمة الدوري الإيطالي

تنطلق غدًا الجمعة، القمة النارية بين ناديي يوفنتوس ونابولي في بطولة الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

ويستعد فريق يوفنتوس لخوض مواجهة قوية ومثيرة أمام نظيره نابولي، على ملعب "أليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإيطالي "الكالتشيو" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة يوفنتوس ضد نابولي في الدوري الإيطالي، في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تاريخ مواجهات يوفنتوس ونابولي

وبهذا الصدد، نستعرض لكم تاريخ مواجهات يوفنتوس ونابولي قبل القمة المرتقبة في الدوري الإيطالي، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة الغد المرتقبة رقم 181 في تاريخ مواجهات يوفنتوس ونابولي في جميع المسابقات.

- التقى الفريقان في 180 مباراة من قبل، حقق خلالهم يوفنتوس الفوز في 84 مباراة، مقابل 46 انتصارًا لفريق نابولي، بينما تعادلا في 50 مواجهة.

- وخلال هذه المباريات، سجل لاعبو يوفنتوس 290 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 222 هدفًا من لاعبي نابولي.

- وعلى الصعيد المحلي، فقد تقابل الفريقان في 154 مباراة، حقق خلالهم يوفنتوس الفوز في 70 مباراة، مقابل 36 انتصارًا لفريق نابولي، بينما تعادلا في 48 مواجهة.

- وخلال هذه المباريات، سجل لاعبو يوفنتوس 223 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 171 هدفًا من لاعبي نابولي.

- وكانت آخر مباراتين قد جمعت بين الفريقين في الموسم الماضي بالدوري الإيطالي، انتهت كلاهما بفوز نابولي بنتيجة 5-1، و1-0.

ترتيب يوفنتوس ونابولي في الدوري الإيطالي

- يتواجد فريق يوفنتوس حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 33 نقطة، خلف إنتر ميلان صاحب الصدارة بفارق نقطتين.

- بينما يتواجد فريق نابولي حاليًا في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 24 نقطة، خلف روما صاحب المركز الرابع بفارق الأهداف فقط.