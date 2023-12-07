الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن المشدد 6 سنوات لعاطل متهم بالاتجار في المواد المخدرة بالشرابية

متهم
متهم

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطلا بالسجن المشدد 6 سنوات، لإدانته بحيازة الفودو المخدر بدائرة قسم شرطة الشرابية.

كشف أمر الاحالة قيام المتهم ع.ف عاطل، بحيازة وإحراز مخدر الفودو وأقراص الترامادول، بقصد الإتجار والربح غير المشروع.

بداية  تفاصيل الواقعة، بتلقي قسم شرطة الشرابية معلومات تفيد قيام المتهم بترويج المواد المخدرة، وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وبأعداد الاكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم وبحوزته كمية من المخدرات وهاتفين محمول ومبلغ مالي.

وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بهدف الربح والاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

محكمة جنايات القاهرة السجن المشدد حيازة الفودو المخدر قسم شرطة الشرابية عاطل

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