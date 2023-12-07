الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

لامس موطن عفتها.. الحبس سنة لطالب تحرش بفتاة في الشارع بالقوصية

حبس
حبس

عاقبت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط، طالب، بالحبس لمدة عام، لقيامة بالتعدي على فتاة في موطن عفتها أثناء سيرها بالطريق العام بمركز القوصية.

صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمود وصفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أسامة صبري الدسوقي وأحمد عبد الناصر دبوس نائبا رئيس المحكمة والمستشار محمد أبوسداح عضو المحكمة وأمانة سر سيد علي وناصر فؤاد.

تفاصيل الواقعة

تعود وقائع القضية رقم 20050 لسنة 2023 جنايات مركز القوصية إلى تلقي مركز الشرطة بلاغا من أهالي قرية عرب الجهمة، بضبط شاب بعد تعديه على فتاة في موطن عفتها أثناء سيرها بالشارع بالقرية.

انتقل إلى موقع الحادث النقيب مينا بهجت معاون مباحث مركز القوصية، وتبين من المعاينة والفحص تحفظ الأهالي على المتهم " ع. ح. ط " 19 عاما، طالب، بعد تعديه على المجني عليها " ر. م. ف " 24 عاما.

 نتائج تحريات المباحث

وكشفت تحريات المباحث انه أثناء عودة المجني عليها من عملها سيرا على الأقدام بالطريق العام بالقرية قام المتهم بتتبع المجني عليها وقام بالتعدي عليها  والتحرش بموطن عفتها وفر مسرعا، وقامت المجني عليها بالاستغاثة بالأهالي ونجحوا في الإمساك بالمتهم.

وقالت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة انه أثناء عودتها من عملها إلى منزلها الساعة 3:45 مساءا فوجئت بشخص يسير خلفي، وقام بوضع يده على موطن عفتي وفر مسرعا فقت بالاستغاثة بالأهالي والجري خلفه حتى تمكن الأهالي من الإمساك به. 

وأحال المستشار أحمد محفوظ المحام العام لنيابات شمال أسيوط الكلية، المتهم إلى محكمة الجنايات لقيامه بهتك عرض المجني عليها وذلك بان باغتها من الخلف حال سيرها بالطريق العام وقام بملامسة موضع عفتها من الخلف قاصدا هتك عرضها .

محكمة جنايات أسيوط التعدي علي فتاة مركز القوصية جنايات مركز القوصية

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