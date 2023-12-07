كشف تفاصيل جديدة بشأن "فيديو المطبخ" لـ كروان مشاكل

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، في قضية التيك توكر كروان مشاكل والمذيعة إنجي حمادة، بتهمة التحريض على الفسق والفجور والتعدي على قيم ومبادئ المجتمع، من خلال بث فيديو على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك، يتضمن ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا، عن تفاصيل جديدة.

توصلت تحريات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات في القضية رقم 17401 السنة 2023 جنح التجمع الأول والمتهم فيها التيك توكر كروان مشاكل والمذيعة إنجي حمادة إلى صحة الواقعة وقيام المتهم أحمد على وشهرته كروان مشاكل بارتكاب واقعة فيديو المطبخ واشتراكه بمقاطع الفيديو محل الفحص.

وأشارت التحريات، إلى أن مقاطع الفيديو تتضمن عبارات وإيحاءات جنسية مسيئة ومنافية للآداب العامة، وتتضمن التعدي على قيم وعادات المجتمع المصري والتحريض على الفسق والدعارة، وذلك بالاشتراك مع المتهمة سماح مصطفى وشهرتها إنجي حمادة، وذلك للحصول على أكبر عدد من المتابعين والتحصل على مبالغ مالية نظير ذلك.

وأقر المتهم كروان مشاكل أمام جهات التحقيق، أنه لم يهرب بعد القبض على شريكته في الفيديو محل الاتهام إنجي حمادة، وإنما ذهب إلى إحدى القرى بمحافظة سوهاج لزيارة خالته، وأثناء تواجده تم القبض عليه بناء على إذن النيابة العامة بضبطه وإحضاره على خلفية القضية.