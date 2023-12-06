الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كروان مشاكل في تحقيقات "فيديو المطبخ": "إنجي استغلتني مقابل 50 ألف"

كروان مشاكل
كروان مشاكل

تواصل جهات التحقيق المختصة، مواصلة تحقيقاتها في واقعة اتهام إنجي حمادة وكروان مشاكل بالتحريض على الفسق والفجور في فيديو المطبخ على منصات التواصل الاجتماعي.

اعترافات كروان مشاكل

وقال المتهم إن عقد الزواج العرفي المقدم من إنجي حمادة مزور وأنها طلبت منه الظهور في الفيديو لنشره على التيك توك مقابل 50 ألف جنيه وأنه ضحية للنصب من المتهمة الأولى التي استغلته في الظهور لتحقيق الشهرة.

وأضاف في التحقيقات أنه تعرض لمؤمرة ولم يكن يدرك أن هذا سيعرضه للمسئولية القانونية وكان يعتقد أن هذا لمجرد التسلية وإبساط الجمهور والمشاهدين، مضيفًا أنه عقب انتشار الفيديو وطلب ضبطه خاف من المسئولية القانونية فتوجه للصعيد للاختباء حتى تم ضبطه.

كشفت التحريات الأمنية، أن المتهم كروان مشاكل تم ضبطه بنطاق مديرية أمن سوهاج، أثناء الاختباء لدى “خالته” في إحدى الشقق السكنية، بنطاق مركز طهطا، حيث تم ضبط CD بحوزته محمل بالفيديوهات المخلة بالآداب العامة خاص به برفقة إنجي حمادة.

جهات التحقيق المختصة منصات التواصل الاجتماعي التحريض على الفسق والفجور اعترافات كروان حمادة

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