الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

3 قرارات جديدة من النيابة بعد التحقيق مع كروان مشاكل

كروان مشاكل
كروان مشاكل

أصدرت جهات التحقيق المختصة 3 قرارات جديدة في قضية كروان مشاكل، حيث أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه في اتهامه بنشر فيديوهات مخلة بالآداب مع إنجي حمادة مع إجراء تحليل مخدرات للمتهم، مع فحص الفلاشات والفيديوهات الموجودة مع المتهم، وقيامه بنشر الفيديوهات من عدمه.

وأمرت النيابة بضبط وإحضار التيك توكر كروان مشاكل لاتهامه بنشر مقاطع فيديو تحرّض على الفسق والفجور وتنتهك قيم المجتمع ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب للعرض اليوم لورود تحريات المباحث حول الواقعة عدة بلاغات إلى النائب العام، حيث اتهمت صاحب صفحة "كروان مشاكل" بنشر مقاطع فيديو تحرّض على الفسق والفجور وتنتهك قيم المجتمع المصري. 

كروان مشاكل حبس كروان مشاكل التحقيق مع كروان مشاكل كروان مشاكل وانجي حمادة

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