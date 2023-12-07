مواعيد مباريات اليوم الخميس 7-12-2023 والقنوات الناقلة.. أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة كرة القدم، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية خلال الموسم الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 7-12-2023 والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم الخميس مباراة توتنهام هوتسبير ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي، ومباراة ضمك، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري طارق حامد، ضد اتحاد جدة، الذي يضم أحمد حجازي، في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم الخميس في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- مباراة إيفرتون ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي: في الساعة التاسعة والنصف مساءً، على ملعب "جوديسون بارك"، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2

- مباراة توتنهام هوتسبير ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي: في الساعة العاشرة والربع مساءً، على ملعب "توتنهام"، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

• مواعيد مباريات اليوم الخميس في الدوري الفرنسي

- مباراة ستاد بريست ضدستراسبورج في الدوري الفرنسي: في الساعة التاسعة والنصف مساءً.

• مواعيد مباريات اليوم الخميس في الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة

- مباراة الحزم ضد الفتح في الدوري السعودي: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع على قناة SSC HD

- مباراة ضمك ضد الاتحادفي الدوري السعودي: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع على قناة SSC HD

- مباراة الشباب ضد الاتفاق في الدوري السعودي: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع على قناة SSC HD

• مواعيد مباريات اليوم الخميس في الدوري المغربي

- مباراة نهضة بركان ضد أولمبيك آسفي في الدوري المغربي: في تمام الساعة السابعة مساءً.

• مواعيد مباريات اليوم الخميس في الدوري الجزائري

- مباراة نادي بارادو ضد مولودية الجزائر في الدوري الجزائري: في تمام الساعة الثامنة مساءً.