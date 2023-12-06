رسميًا.. توتنهام يجدد عقد حارس مرماه فروستر حتى 2025

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي رسميًا اليوم الأربعاء، تجديد عقد حارس مرماه فريزر فورستر لمدة عام ونصف.

وأكد النادي عبر موقعه الرسمي، تمديد عقد صاحب الـ 35 عامًا بعقد حتى عام 2025.

بعد وصوله من ساوثهامبتون في يوليو 2022، ظهر حارس المرمى ذو الخبرة لأول مرة مع السبيرز في مباراة كأس الدوري ضد نوتنجهام فورست في نوفمبر 2022، وكان أول ظهور له في الدوري الإنجليزي الممتاز مع النادي في الشهر التالي ضد برينتفورد.

منذ ذلك الحين، ظهر فريزر 21 مرة بقميص الفريق حتى الآن، ليصل رصيد مسيرته إلى 148 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز و45 مباراة بشباك نظيفة.

على الساحة الدولية، شارك فريزر في ست مباريات مع منتخب إنجلترا حتى الآن، وكان آخر استدعاء له في مارس 2023.

وعاد توتنهام هوتسبير من ملعب الاتحاد، بتعادل درامي بنتيجة 3-3 أمام مضيفه مانشستر سيتي، مساء الأحد، ضمن مباريات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ثلاثية السيتي هيونج مين سون بالخطأ في مرماه (9) وفيل فودين (31) وجاك جريليش (81)، بينما سجل ثلاثية السبيرز سون (6) وجيوفاني لو سيلسو (69) وديان كولوسيفسكي (90).

وبتلك النتيجة رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث، كما صار رصيد توتنهام 27 نقطة في المركز الخامس.