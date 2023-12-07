الخميس 07 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذة علوم سياسية: المشهد الحالى داخل غزة معقد وصادم

الدكتورة هبة جمال
الدكتورة هبة جمال الدين

قالت الدكتورة هبة جمال الدين، أستاذ العلوم السياسية بمعهد التخطيط القومي، إن المشهد الحالي داخل قطاع غزة معقد وصادم، إذ إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتحدث عن تواجد عسكري داخل غزة بشكل دائم، وهناك بعض المعلومات التي تشير إلى احتمالية تكوين قاعدة عسكرية تابعة للنيتو في شمال غزة.

 محاولات كبيرة للتهجير القسري لأهالي قطاع غزة من الشمال للجنوب

وأضافت الدكتورة هبة جمال الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن هناك محاولات كبيرة للتهجير القسري لأهالي قطاع غزة من الشمال للجنوب، وبالفعل يتواجد العديد من النازحين في خيامهم على حدود القطاع لدى معبر رفح.

ما يدور الآن هو حرب إبادة فعلية لأهالي قطاع غزة

وتابعت أن ما يدور الآن هو حرب إبادة فعلية لأهالي قطاع غزة، مشيرة إلى أن الاحتلال يستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي بهدف تقليل عدد الخسائر في الجيش الإسرائيلي مع زيادة عدد الضربات، مضيفة أن إسرائيل تعمل على إبادة أعداد كبيرة وإزالة أحياء كاملة خلال فترات قصيرة للغاية، إذ إن إسرائيل تواجه الآن مشكلة كبيرة متمثلة في مسألة الأسرى، وفقًا لمعهد دراسات الأمن القومي بإسرائيل، فعدم حل مشكلة الأسرى يؤكد على هزيمة استخباراتية لدولة الاحتلال.

استاذ العلوم السياسية المشهد غزة معقد صادم

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