الصناعات الغذائية: نجدد دعمنا للرئيس السيسى.. ونحشد عمالنا من الآن لأيام 10 و11 و12 ديسمبر

انطلق المؤتمر العمالي الثاني للنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، وذلك استكمالًا للدور الذي تقوم به النقابة العامة تحت قيادة النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، وبمشاركة 6 لجان نقابية بمحافظة الدقهلية، حيث شهدت المؤتمر الذي انعقد بمحافظة الدقهلية حضور أكثر من 1000 عامل وعاملة من مختلف الشركات، وذلك للتأكيد على دعم ومساندة عمال "الصناعات الغذائية" للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة في الانتخابات المقرر انطلاقها أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

ويأتي المؤتمر الثاني لنقابة العاملين بالصناعات الغذائية ضمن الاستراتيجية التي رسمها مجلس الإدارة عبر ثلاثة محاور، الأول تعريف العمال بأهمية المشاركة في انتخابات الرئاسة عبر الدورات التثقيفية التي نظمتها النقابة في وقت سابق، والثاني من خلال المؤتمرات العمالية واللقاءات الميدانية بمشاركة أعضاء اللجان النقابية على مستوى الشركات والمصانع التابعة للنقابة العامة، والمحور الثالث عبر حشد العمال وتنسيق عملية المشاركة لضمان وصولهم إلى اللجان الانتخابية بسهولة عبر التنسيق الجيد مع اللجان النقابية.

عيش: هدفنا حشد 150 ألف عامل وأسرهم لدعم ومساندة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

وفي تصريحات صحفية، قال النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، هدفنا هو حشد 150 ألف عامل وأسرهم أيام 10 و11 و12 ديسمبر لدعم ومساندة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، ونعمل على تحقيق هذا الهدف منذ فترة طويلة، خاصة أن استكمال مسيرة الإنجازات التي بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ سنوات يجب أن يستمر، وعلى العمال وفي القلب منهم عمال الصناعات الغذائية دعم ومساندة قائد الجمهورية الجديدة.

وشارك بالمؤتمر العمالي الثاني لنقابة العاملين بالصناعات الغذائية، (مطاحن شرق الدلتا -مضارب الدقهلية- مصر للزيوت والصابون -كوكاكولا مصر -مضارب بلقاس ودمياط - الدقهليه لصناعة وتكرير السكر) وبمشاركة كل من الأستاذ نهرو عبدالرحمن عضو مجلس إدارة النقابة العامة، والأستاذ عطية عبدالبارى الفقى وكيل النقابة العامة والأستاذة فاطمة سمارة عضو مجلس إدارة النقابه العامة، بالإضافة إلى رؤساء اللجان النقابية بالمحافظة وهم: على عكاشة رئيس النقابة بمصر للزيوت والصابون والأستاذ لطفى بدير رئيس نقابة كوكاكولا مصر وعطية رجب مضارب الدقهلية ومحمد والى مضارب بلقاس ودمياط وإبراهيم عبدالفتاح الدقهلية للسكر، ومن الشخصيات العامة د. طارق صلاح سالم وكيل وزارة الزراعة، ومحمد الخريبى الرئيس التنفيذى لمضارب بلقاس ودمياط والمهندس أبوزيد سيد أحمد رئيس قطاع مطاحن الدقهلية ورئيس اتحاد عمال الدقهلية، وجميع أعضاء مجلس إدارة اتحاد عمال الدقهلية، ومن رجال الدين الشيخ أحمد شريف إمام وخطيب جامع النصر والأنبا بشار لوقا من الكنيسة القبطية.

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