الخميس 07 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك|الاحتلال يواصل استهداف الأطفال بفلسطين وإصابة ماتيب بقطع في الرباط الصليبي

اخبار فاتتك
اخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، تستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة أخبار فاتتك.

"التضامن" تواصل صرف الدعم وتوضح الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي، صرف الدعم النقدي، تكافل وكرامة لمن تخلف عن الصرف خلال الأيام الماضية.

وشكلت وزارة التضامن غرفة عمليات لمتابعة عمليات الصرف التى بدأت فى 15 من شهر نوفمبر الماضي، بميزانية بلغت ما يقرب من 36 مليارا.

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كلوب يعلن إصابة نجم ليفربول بقطع فى الرباط الصليبى

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن إصابة جويل ماتيب، مدافع الريدز، بقطع في الرباط الصليبي.

ولم يشارك ماتيب في انتصار ليفربول على شيفيلد يونايتد بثنائية نظيفة، بينما غادر الأرجنتيني ماك أليستر في الشوط الثاني متأثرًا بالإصابة.

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الصحة العالمية تحذر: تلوث الهواء يودى بحياة 7 ملايين شخص سنويا

قالت منظمة الصحة العالمية إن تلوث الهواء يعد أكبر تهديد بيئي للصحة العامة على مستوى العالم، حيث يودى بحياة سبعة ملايين شخص سنويًا، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الأمراض غير المعدية.

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ننشر أسعار الدواجن اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023 فى مصر

يكثر البحث عن أسعار الدواجن وأسعار البيض للمقارنة هذه الأسعار الموجودة في الأسواق بالأسعار المتداولة في المبادرة التي نفذتها الدولة لخفض الأسعار ومواجهة غلاء التجار.

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ولاء السلامين: قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحى على الأقل من 20 عاما

قالت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية، إنه سقط اليوم عدد كبير من الشهداء في مدن فلسطينية متفرقة، وكانت إحدى مدن فلسطين تحت القصف الصهيوني المباشر المتعمد والذي تسبب في وقوع 4 ضحايا وعدد كبير من الإصابات.

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الصحة العالمية تلوث الهواء ليفربول التضامن اسعار الدواجن الاحتلال

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