الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ولاء السلامين: قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحى على الأقل من 20 عاما

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

قالت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية، إنه سقط اليوم عدد كبير من الشهداء في مدن فلسطينية متفرقة، وكانت إحدى مدن فلسطين تحت القصف الصهيوني المباشر المتعمد والذي تسبب في وقوع 4 ضحايا وعدد كبير من الإصابات.

الحرب بفلسطين 

وأكدت ولاء السلامين، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن أعداد الشهداء في فلسطين في تزايد مستمر دون توقف؛ وذلك بسبب وابل الرصاص الذي يقوم الاحتلال بتصويبه مباشرة على المواطنين والأطفال والنساء في فلسطين دون وجه حق.

وأضافت أن قوات الاحتلال تقوم بإطلاق الرصاص الحي على من هم دون العشرين عامًا، كما أنه يتم عمل الكثير من الاعتقالات لأبناء الشعب الفلسطيني، ولهذا يمكن القول أنه تم اعتقال أكثر من 60 مواطنًا من بينهم مواطنة منذ 7 أكتوبر.

جرائم الاحتلال الصهيوني 

وأوضحت أن الاحتلال الصهيوني لم يحترم الهدنة الإنسانية على الإطلاق، حيث تم اختراق هذه الهدنة من خلال تصويب الرصاص الحي على المواطنين والأطفال من أبناء شعب غزة، لذا يمكن القول أن إسرائيل تضرب بالمعاهدات الدولية عرض الحائط.

ولاء السلامين مراسلة القاهرة الاخبارية القاهرة الإخبارية الحرب بفلسطين اختراق الهدنة

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