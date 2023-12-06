هشام زعزوع لـ"الشاهد": عام حكم الإخوان كان الأصعب فى تاريخ العمل السياحى

قال هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق، إنه تقدم باستقالته من منصب وزير السياحة قبل 30 يونيو 2013.

وأضاف "زعزوع" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع على قناة "إكسترا نيوز" أن عام حكم جماعة الإخوان الإرهابية كان صعبًا في تاريخ العمل السياحي في مصر.

وأشار إلى أنه بعد الإعلان الدستوري المكمل اقترح عقد اجتماع بين وزراء من الجماعة الإرهابية وأعضاء جبهة الإنقاذ، والإخوان وعدوا بالنظر في الأمر وحله لكن لم يحدث شيء.

ويُعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

برنامج "الشاهد" يُذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة "إكسترا نيوز".