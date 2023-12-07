الجناح الصيني في "ايديكس 2023": نسعى لتطوير صناعتنا العسكرية

يشارك الجناح الصيني بـ معرض إيدكس هذا العام بعدة شركات صينية وهى (سيتك، كاتك، بولى تك، نورينكو، CGWIC)، وعبر ممثل إحدى الشركات الصينية في تصريحات خاصة "للدستور" عن سعادته بمشاركتهم في معرض إيدكس وبالتعاون مع الجانب المصري في عدة مجالات.

وأضاف:"المعرض هذا العام به عدة دول تشارك بمجموعات من الأسلحة وهناك تنوع كبير من الأسلحة الجديدة والمتطورة"، مشيرا إلى أنهم دائما يسعون إلى تطوير صناعتهم العسكرية بشكل كبير"، كما أننا نعرض هنا بعض منتجاتنا أبرزها Cs/sas wheeled 30mm AA Gun، Ws-600L Tactical missite weapon system، Ws-22 GMLRS".

وتستمر فعاليات للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023، والذي تستضيفه مصر، والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويشارك فيه أكثر من 400 شركة عارضة من 46 دولة فى الفترة من 4 ديسمبر حتى 7 ديسمبر 2023 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.