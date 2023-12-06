الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"نثر الألغام المضادة" و"الصاروخ المضيء".. أحدث معروضات الهيئة العربية للتصنيع في إيديكس 2023

عروضات الهيئة العربية
عروضات الهيئة العربية للتصنيع في إيديكس 2023

في معرض إيدكس ٢٠٢٣، أجرت “الدستور” جولة داخل جناح الهيئة العربية للتصنيع، ومكان من اللافت عدد من الأسلحة والذخائر التى لفتت انتيباه الجمهور ومنها: 

"نثر الألغام المضادة"
فضلا عن أنظمة نثر الألغام المضادة منها ناثر-١ المحمل على عربة جيب يحتوي على ١٠٠ لغم يقوم بعمل حقل ألغام على طول كبير، والنواثر الأرضية منها الناثر التساعي، الهدف منه عمل الكمائن في الأماكن صعبة التضاريس.

"أنظمة فتح الثغرات في حقول الألغام"
أنظمة فتح الثغرات في حقول الألغام هى أنظمة صاروخية متعددة تستخدم لفتح الثغرات في حقول الألغام لمرور الأفراد أو المركبات، تتكون من محرك صاروخي مثبت به عبوة ممتدة شديدة الانفجار وجهاز إطلاق لتشغيل المحرك.

"الصاروخ المضيء" 
النظام الصاروخي المضي يستخدم لإضاءة أرض المعركة، يتكون من قاذف فردي أسطواني ويستخدم القاذف كوعاء للتخزين أيضا، كما يستخدم في توجيه نيران وحدات المدفعية أثناء الاشتباكات الليلية.

"صاروخ ستائر الألغام"
صاروخ ستائر الألغام يقوم بإنشاء الستائر الدخانية لحماية تحركات القوات وتعمية نقاط ملاحظة العدو.

"اللغم الإلكتروني المطور المضاد للدبابات"
لغم إلكتروني مزود بشحنة متفجرة للعمل ضد بطن الدبابة يتم نثره من أنظمة النثر المختلفة التي تنتجها الهيئة، مزود بوحدة تفجير ذاتي لتفجيره بعد فترة زمنية محددة يتم برمجتها.

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