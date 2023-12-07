اتحاد المصريين بالخارج: الانتخابات الرئاسية 2024 لها أهمية خاصة

وجه المهندس إسماعيل أحمد علي، رئيس مجلس ادارة الاتحاد العام للمصريين بالخارج، الشكر للجاليات المصرية بالخارج، وأكد على وعيها بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وأن حشد المصريين بالخارج أمام العالم هو خير دليل على ذلك، والذي شهد توافد جموع المصريين بالخارج وخروجهم بشكل مشرف يليق بمصر.

وقال في تصريحات لـ"الدستور"، إن الانتخابات الرئاسية 2024 لها أهمية خاصة، حيث شهدت إقبالًا واحتشادًا من المصريين بالخارج لم تسبقه أي انتخابات أخرى، وهذا يؤكد زيادة وعي المصريين بالخارج بما يحدث في مصر وإيصال رسالة قوية لكافة دول العالم تؤكد بأن الشعب المصري كله يقف بجانب القيادة السياسية وقفة رجل واحد.

ولفت إلى أن الصورة هي خير دليل للرد على المغرضين مثيري الشائعات حول الأوضاع المصرية، وتؤكد أن توافد المواطنين المصريين بالخارج بمختلف البلاد على صناديق الاقتراع أمام السفارات والقنصليات المصرية دليل على حبهم وانتمائهم لبلدهم مصر.

وأشار إلى أن المصريين بالخارج لا يزالوا في كل المواقف التي تحتاجهم فيها مصر يثبتون ولائهم ووطنيتهم ويلبون نداء الوطن بمشاركتهم القوية والفعالة في الانتخابات الرئاسية، ليبعثوا برسالة مشرفة وقوية أمام شعوب العالم، مشيدًا بالدور الذي قامت به السفارات والقنصليات ووزارة الهجرة والداخلية لتسهيل الإجراءات وحشد الناخبين.

الهجرة تشكر المصريين بالخارج

وفي رسالة شكر من وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لأبناء الوطن حول العالم، تقديرًا لمشاركتهم الكثيفة في الانتخابات الرئاسية 2024، أشادت الوزارة بما قدمه المصريون بالخارج خلال الاستحقاق الدستوري المهم.

وأكدت وزيرة الهجرة، في بيان لها، أن المصريين بالخارج رسموا صورة مشرفة في الحشد والإقبال، مضيفة أنه من الأهمية بمكان أن نوجه شكرنا لكل مصري بالخارج، قائلة: "فخورة بكم، وأشكركم من كل قلبي، لقد صنعتم مشهدًا مشرفًا بمحبة وعطاء"، مضيفة أنها حرصت على تقييم حملة "شارك بصوتك" وما تم تنفيذه من اجتماعات ولقاءات بجموع الجاليات والمصريين بالخارج، للتأكيد على أهمية المشاركة في وقت يمر فيه العالم بمفترق طرق وتحتاج فيه مصر للاختيار الأمثل للقيادة الحكيمة.