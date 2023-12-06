الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصرى بالنمسا يشيد بجهود تنظيم العملية الانتخابية للمصريين بالخارج

بهجت العبيدي المتحدث
بهجت العبيدي المتحدث الرسمي باسم حملة مواطن بالخارج

أشاد بهجت العبيدي المتحدث الرسمي باسم حملة مواطن بالخارج، والمقيم في النمسا بالعرس الانتخابي للمصريين بالخارج، مؤكدا أن الدولة المصرية قامت بـ استعدادات مكثفة في الأيام الأخيرة  قبل انطلاق العملية الانتخابات التي انطلقت اليوم الجمعة الماضية، واستمرت لمدة ثلاثة أيام.

وأضاف "العبيدي" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك غرفة عمليات نظمتها الحملة على مدار الساعة، حيث تواصلت مع المصريين بالخارج في كل دول العالم، وذلك للوقوف على آخر الاستعدادات وتذليل كافة الصعوبات التي يمكن تواجه منسقي الجالية على مستوى كل البلدان في العالم.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الحملة أن العمل كان قائما على قدم وساق من قبل منسقي الحملة في كل دول العالم للتيسير على أبناء الجاليات المصرية المقيمين في أماكن بعيدة عن المقار الانتخابية، حيث إنه كما هو معروف فإن أبناء الجالية ينتشرون على طول البلدان المقيمين فيها وعرضها، وهناك 137 لجنة فقط في 121 دولة يتواجد بها مصريون حول العالم، وهنا جاء أهمية دور الكيانات المصرية بالخارج لتسهيل العملية الانتخابية.

الهجرة توجه شكرًا للمصريين بالخارج

 في رسالة شكر من وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لأبناء الوطن حول العالم، تقديرا لمشاركتهم الكثيفة في الانتخابات الرئاسية 2024، أشادت السيدة الوزيرة بما قدمه المصريون بالخارج خلال الاستحقاق الدستوري المهم.

وأكدت الهجرة في بيان لها، أن المصريين بالخارج رسموا صورة مشرفة في الحشد والإقبال، مضيفة أنه من الأهمية بمكان أن نوجه شكرنا لكل مصري بالخارج، قائلة: "فخورة بكم، وأشكركم من كل قلبي، لقد صنعتم مشهدا مشرفا بمحبة وعطاء"، مضيفة أنها حرصت على تقييم حملة "شارك بصوتك" وما تم تنفيذه من اجتماعات ولقاءات بجموع الجاليات والمصريين بالخارج، للتأكيد على أهمية المشاركة في وقت يمر فيه العالم بمفترق طرق وتحتاج فيه مصر للاختيار الأمثل للقيادة الحكيمة.

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