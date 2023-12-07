الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"ثابت": الجالية المصرية بألمانيا تدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى

علاء ثابت رئيس بيت
علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا

قال علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا، إن أبناء الجالية المصرية في ألمانيا يدعمون ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي ويقفون بكل قوة خلف الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية، مؤكدا أن السيسي هو الاختيار الأوحد للوطنيين من أبناء الجالية المصرية في ألمانيا.

وأكد ثابت لـ"الدستور" أن هناك العديد من الحافلات التي انطلقت من مدن ألمانيا المختلفة يومي السبت والأحد وحملت على متنها أبناء الجالية المصرية للمشاركة في العملية الانتخابية. 

ولفت إلى أنه رغم البرد القارص وتساقط الثلوج إلا أن المصريين بالخارج أصرواعلى على المشاركة في العملية الانتخابية لانتخاب قائدهم الذي طالما حبوه ودعموه، ليؤكدوا على ولائهم وحبهم للوطن.

وأكدت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج أن الانتخابات شهدت مشاركة كثيفة من كل طوائف وشرائح المصريين بالخارج، وكانت هناك مشاركة ملحوظة للسيدات المصريات التي حرصن طوال الوقت على المشاركة في الواجبات الوطنية، وكذلك مشاركة شبابية واسعة، مؤكدة أن المرأة المصرية لا تتأخر عن أداء أي دور وطني تجاه بلادها، لذلك كانت أول الحاضرين في الطوابير أمام السفارات المصرية لتدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية، واستطاعت المرأة المصرية منذ بدء الانتخابات الرئاسية بالخارج، أن تضرب خير مثال في الوطنية، وضرورة تعليم الأطفال حب الوطن من خلال اصطحابهم عند الذهاب للجان المختلفة بالخارج، حتى يعتادوا على هذا المشهد الوطني، ويتعلموا ضرورة المشاركة في التصويت واختيار رئيس مصر، وأن يحرصوا على المشاركة في الواجبات الوطنية طوال الوقت، ولا يتكاسلوا.

وأشادت بالتعاون مع وزارة الخارجية وما بذله سفراء وقناصل مصر المتميزين والبعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج من جهود متميزة، لتيسير مشاركة المواطنين بالخارج بسهولة ويسر في 137 لجنة انتخابية توزعت في 121 دولة حول العالم، في أيام الاقتراع التي وافقت الجمعة والسبت والأحد 1، 2، 3 ديسمبر2023، في الفترة من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، حسب التوقيت المحلي لكل دولة. 
 

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