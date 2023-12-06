الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أمريكا: نعارض أى تقليص فى مساحة غزة أو مناطق عازلة بعد الحرب

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، إن المرحلة الانتقالية بعد الحرب في قطاع غزة غير معروف مدتها.

وأضافت الخارجية الأمريكية، أن واشنطن تتفهم أنه ستكون هناك فترة انتقالية ما بعد نهاية العمليات القتالية الكبرى داخل غزة.

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وأكدت الخارجية الأمريكية معارضة أي تقليص في مساحة قطاع غزة بعد الحرب ورفض أي مناطق عازلة داخل القطاع.

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أنه من المبكر للغاية تحديد أي حل قاطع للوضع في غزة بعد الصراع.

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وتابعت الخارجية الأمريكية: "نناقش مع حلفائنا وشركائنا الوضع في غزة بعد الحرب ولن نقبل بوضع لا يضمن الأمن للفلسطينيين".

الخارجية الأمريكية: نراجع تقرير العفو الدولية حول استخدام ذخائر أمريكية أدت لارتقاء مدنيين

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الصراع في غزة يشكل تهديدًا للأمن الإقليمي والعالمي.

وأوضحت الخارجية الأمريكية أنها تراجع تقرير منظمة العفو الدولية عن استخدام ذخائر أمريكية في ضربة أودت بحياة مدنيين بغزة.

واستشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب العشرات، الأربعاء، في قصف مدفعي وجوي متواصل من قِبل طيران ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي، على شمال ووسط وجنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن طيران الاحتلال قصف منزلين قرب مفترق الشعبية بمدينة غزة، ما أدى لسقوط عشرات الشهداء والجرحى والمفقودين، ودمر بناية سكنية في مخيم جباليا شمال القطاع، ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين بينهم أفراد عائلة الزميل الصحفي مراسل قناة الجزيرة مؤمن الشرافي.

كما تسبب القصف الجوي على منزلين داخل حارة المجايدة وسط خان يونس جنوب القطاع، لسقوط عشرات الإصابات والمفقودين.

ونفذت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفًا مكثفًا على شمال قطاع غزة، وعلى منازل مجاورة لمدرسة "عوني الحرثاني الثانوية للبنات" التي تضم آلاف النازحين في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

الخارجية الامريكية قطاع غزة الحرب المرحلة الإنتقالية منظمة العفو الدولية

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