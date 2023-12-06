كيف أحبطت الدولة المصرية مخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء؟

تتصدى مصر بكل ما لديها من أدوات قوة وضغط، إلى المخططات الإسرائيلية الساعية لتهجير أهالي غزة نحو سيناء، وهو المخطط الذي بدأت تظهر ملامحه منذ اللحظة الأولى للعدوان الإسرائيلي على القطاع، عبر إجبار السكان على النزوح جنوبًا نحو مدينة رفح الفلسطينية.

اتخذت الدولة المصرية خطواتها لوقف مخطط التهجير إلى سيناء، عبر عدة خطوات دبلوماسية وسياسية، مدفوعة باستراتيجية راسخة لدعم القضية الفلسطينية، فضلًا عن رفض انتهاك السيادة المصرية والمساس بأمن مصر القومي.

قمة القاهرة السلام لدعم غزة

من خلال قمة القاهرة للسلام 2023، والتي استضافتها مصر فى 21 أكتوبر الماضى، بمشاركة دولية واسعة استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى، تمكنت مصر من حشد دولى كبير يرفض المخطط الإسرائيلى، على نحو ما جاء فى مخرجاته من إجماع عربى ودولى يرفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وتصفية القضية الفلسطينية.

وأكدت مصر خلال القمة على آليات تدفع بعملية السلام دون المساس بأمنها القومي، ولا السماح بتصفية القضية الفلسطينية، وذلك بطرح إعادة إحياء مفاوضات عملية السلام، والتأكيد على حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، التى تعيش جنبًا إلى جنب، مع إسرائيل، على أساس مقررات الشرعية الدولية، بما يضمن عودة الفلسطينيين إلى ديارهم وعدم السماح بتكرار سيناريو نكبة عام 1948.

احتجاجات شعبية ترفع شعار "سيناء خط أحمر"

وفي اليوم التالي من استهداف مستشفى العربي المعمداني، خرجت الحشود المصرية إلى الميادين، دعمًا للأشقاء في غزة، ورفضًا لاستمرار الحصار على القطاع، والمطالبة بوقف إطلاق النار، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد المصريون خلال تظاهراتهم، على رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، مشددين على أن "أرض فلسطين للفلسطينيين"، وكانت رسائلهم للعالم تؤكد دعم الرئيس السيسي في اتخاذ كل ما يلزم للدفاع عن الأراضي المصرية.

تنمية سيناء.. لا بديل عنها

كشفت تصريحات الحكومة المصرية عن أن جهود تنمية سيناء تسير في طريق صحيح، وأكد المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، في 22 نوفمبر الماضي، أن القوة العسكرية لن تستطيع وحدها حماية سيناء، ولا سبيل لإنهاء أى مخطط مستقبلًا إلا بالتنمية الشاملة، مشيرًا إلى الجهود الحثيثة التى تبذلها الدولة المصرية لتنمية سيناء بصورة كاملة والتى تشمل أن يكون هناك 8 ملايين مصرى داخل سيناء قبل 2050، قائلًا: "تراب سيناء عزيز علينا، وعقيدتنا دائمًا النصر أو الشهادة".

وأعلن رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته عن إنفاق الدولة المصرية نحو 610 مليارات جنيه خلال 10 سنوات لتنمية سيناء، منها 300 مليار جنيه فقط فى شمال سيناء".

الرئيس السيسي: سيناء خط أحمر

فيما كرر الرئيس السيسي، تحذيراته خلال كافة المحافل الدولية، على رفض الدولة المصرية مخطط التهجير، وعدم السماح بالمساس بالأراضي المصرية.

وأكد الرئيس السيسي أن التهجير القسري للفلسطينيين خط أحمر لا تقبله مصر ولن تسمح به، محذرًا من أن الفلسطينيين إذا خرجوا من أراضيهم فلن يعودوا إليها مرة أخرى.