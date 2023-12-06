الأربعاء 06 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 6 سنوات لسائق لاتهامه بالاتجار في المخدرات بالجيزة

ارشيفية
ارشيفية

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في زينهم سائق بالسجن 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة أوسيم.

البداية كانت بورود معلومات للجهات المختصه تفيد بقيام أحد السائقين بدائرة القسم بالاتجار في المواد المخدرة، وأنه ينوي توريد كمية من المواد المخدرة لأحد عملائه في دائرة القسم.

وبناءً عليه، جرى استصدار إذن من النيابة العامة تم ضبط المتهم ويدعى"ص.ب"سائق، ويحمل على كتفه شنطة سوداء اللون، بفتحها تبين أن بداخلها 25 قطعة مختلفة الأحجام، يشتبه في كونها جوهر الحشيش المخدر، و31 كيسًا بلاستيكيًا، بفتح إحداها تبين أن بداخلها نبات الهيدرو المخدر.

كما عُثر بحوزته أيضًا على 11 لفافة ورقية وبفتحها تبين أن بداخلها مخدر الهيروين ومبلغ مالي 200 جنيه وجهاز محمول، وبتفتيش السيارة الخاصة به لم يعثر بها على ممنوعات، وأُحيل إلى محكمة جنايات الجيزة التي أصدرت حكمها السابق.

محكمة سائق السجن 6 سنوات الاتجار المواد المخدرة

مواد متعلقة

السجن المؤبد للمتهم فى"هتك عرض طفلة المرج"

الأكثر قراءة

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

عاجل.. "الأرصاد" تُحذر المواطنين من ظاهرتين جويتين غدًا الخميس

عاجل| صوتك لمصر.. قادة الفكر والسياسة والعمل العام يدعمون مبادرة "الدستور" للاحتشاد أمام الصناديق: دعوة لصناعة مستقبل وطننا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

إبراهيم عبدالفتاح كارلوس ألبرتو «2 - 2»

جلال حمام

رئيس.. في أصعب ظروف إقليمية ودولية

جلال حمام

رئيس.. فى أصعب ظروف إقليمية ودولية

ماجد حبته

تحركات روسية جديدة

حسين دعسة

غزة الآن: التهجير.. التطرف الاستيطانى ضد القدس والإبادة الجماعية

محمد عبدالعزيز

دقت ساعة العمل الوطنى

وائل لطفي

هلباوى الإعلام!

أحمد بهاء الدين شعبان

الإبادة الجماعية : قراءة فى كتاب مُنصف!

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يزيد من تجنيد الإناث فى الوحدات القتالية بغزة

الأحد.. الكابينت الإسرائيلى يجتمع لمناقشة زيادة المساعدات لغزة ودخول عمال الضفة الغربية

الرئاسة الفلسطينية تحذر من تصعيد الاحتلال جرائمه فى غزة والضفة الغربية