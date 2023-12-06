السجن 6 سنوات لسائق لاتهامه بالاتجار في المخدرات بالجيزة

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في زينهم سائق بالسجن 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة أوسيم.

البداية كانت بورود معلومات للجهات المختصه تفيد بقيام أحد السائقين بدائرة القسم بالاتجار في المواد المخدرة، وأنه ينوي توريد كمية من المواد المخدرة لأحد عملائه في دائرة القسم.

وبناءً عليه، جرى استصدار إذن من النيابة العامة تم ضبط المتهم ويدعى"ص.ب"سائق، ويحمل على كتفه شنطة سوداء اللون، بفتحها تبين أن بداخلها 25 قطعة مختلفة الأحجام، يشتبه في كونها جوهر الحشيش المخدر، و31 كيسًا بلاستيكيًا، بفتح إحداها تبين أن بداخلها نبات الهيدرو المخدر.

كما عُثر بحوزته أيضًا على 11 لفافة ورقية وبفتحها تبين أن بداخلها مخدر الهيروين ومبلغ مالي 200 جنيه وجهاز محمول، وبتفتيش السيارة الخاصة به لم يعثر بها على ممنوعات، وأُحيل إلى محكمة جنايات الجيزة التي أصدرت حكمها السابق.