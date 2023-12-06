رئيس "الشعب الديمقراطي" يوضح أهمية الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية 2024

أوضح المستشار خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقرطي، أهمية الإشراف الكامل على العملية الانتخابية في مصر 2024 ، قائلًا: "إنها ضمانة دستورية وقانونية للشعب المصري".

وأضاف المستشار خالد فؤاد خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة extra news، أن الهيئة الوطنية للانتخابات لأول مرة تقوم بإعطاء هذا الزخم للعملية الانتخابية، وهو ليس بغريب على الهيئة التي تلتزم بالدستور والقانون.

وأوضح أن مصر ترسخ وتدشن الآن مجدها ومكانتها في العالم كدولة حرة ذات سيادة وديمقراطية تحكمها نصوص الدستور والقانون، تشهد مبدأ تداول السلطة وحرية التعبير وحرية التصويت وحرية العملية الانتخابية في جميع ربوع الوطن.