الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

تعرف على معرض "مصر أد الدنيا" بقصر الفنون (صور)

مصر اد الدنيا
مصر اد الدنيا

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمر البسيوني، بالتعاون مع  قطاع الفنون التشكيلية برئاسة  الدكتور وليد قانوش، بالتعاون مع  الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد  المنعم، معرض" مصر أد الدنيا "، وذلك لالقاء الضوءعلى الإنجازات والتحولات الإيجابية التي شهدتها مصر في ظل رؤية 2030، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في كافة المجالات بالجمهورية الجديدة 

121 تشكيليا يقدمون روح مصر 

ضم معرض “مصر اد الدنيا ” أعمال لـ121 فنانا تشكيليا من المؤثرين في الحركة الفنية في مصر، لعرض تجاربهم الفنية وخبراتهم المشتركة التي تعكس الهوية المصرية، وتعبّر عن التحديات التي تواجهها الدولة لتحقيق خطة التنمية الشاملة في المجالات الثقافية، والفنية، وغيرها وذلك من خلال الاستعانة بالتقنيات والخامات والأساليب الفنية المتنوعة.

وجاءت الفنانينن منهم: عمر الفيومي، وليد قانوش، أحمد سليم، عليه عبد الهاددي، عمر عبد الظاهر، عبد السلام عيد، محمد الطحان، مصطفى الفقي، حسن عبد الفتاح، عصام طه، سمير عبد الفضيل، رضا عبد السلام، فاطمة عزت، أسماء الدسقي، فخري العزازي، رانيا أبو العزم، سامح إسماعيل.

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جاءت اعمال  المعرض على اختلاف المدارس الفنية  التي ينتمي إليها الفنانين، تحمل في مضمونها روح مصر تاريخيا وفكريا واجتماعيا وسياسيا، تؤرخ عبر تفاصيلها  المجتمع المصري،  وتقدم رؤية ورسالة واضحة  ان "مصر اد الدنيا" بكل ما تعنيه الكلمة.

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الهيئة العامة لقصور الثقافة ة عمر البسيون الدكتور وليد قانوش 121 فنانا تشكيلي عمر الفيومي

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