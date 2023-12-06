لا يفوتك هذا المساء| مصر ترفض مخطط التهجير للفلسطينيين.. وخطة أمن الجيزة لتأمين 460 مقرًا انتخابيًا

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

لا مكان آمنًا فى غزة| طفل يُقتل كل 10 دقائق و17 ألفًا فقدوا أرواحهم و42 ألف جريح

تتفاقم الكارثة الإنسانية فى قطاع غزة يومًا بعد يوم، مع استمرار العدوان الإسرائيلى على القطاع، وتعمده استهداف المبانى السكنية ومدارس إيواء النازحين والمستشفيات، ومنع دخول المساعدات الإنسانية والوقود بشكل كامل للقطاع. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4572525

تشكيل ليفربول أمام شيفيلد يونايتد فى الدورى الإنجليزى.. صلاح أساسى

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لـ ليفربول، عن تشكيل فريقه لمواجهة شيفيلد يونايتد، في المباراة التي ستجمعهما، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج”، موسم 2023-2024. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4572538

"تنسيقية الأحزاب" تنظم مؤتمرًا بجامعة الأزهر لتوعية الشباب بضرورة المشاركة السياسية

نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مؤتمرًا حاشدا بجامعة الأزهر، وسط حضور طلابي، وذلك في ضوء اهتمامها بتوعية الشباب وتشجيع مشاركتهم الإيجابية في الحياة السياسية، تحت عنوان "نعم للمشاركة.. خليك إيجابي". لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4572497

وحدة حماية الطفل بشمال سيناء تحتفل بعيد الطفولة تضامنا مع غزة

نظمت الوحدة العامة لحماية الطفل بشمال سيناء، اليوم الأربعاء، حفلا في قصر ثقافة العريش بمناسبة عيد الطفولة، تحت رعاية محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4572473

خبراء مفرقعات ودوريات مستمرة.. خطة أمن الجيزة لتأمين 460 مقرًا انتخابيًا

تسلّمت مديرية أمن الجيزة 460 مقرًّا لاعدادهم كلجان، استعدادًا لانطلاق الانتخابات الرئاسية أيام 10و11 و12 الجاري.

وتتولى مديرية امن الجيزة بقيادة اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة بالتنسيق مع الاجهزة التنفيذية تجهيز تلك اللجان لاستقبال الناخبين مع انطلاق العرس الانتخابي. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4572502

مصر ترفض مخطط التهجير.. شكرى يلتقى قيادات ورؤساء لجان مجلس النواب الأمريكى

أعلن السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن سامح شكري وزير الخارجية التقى اليوم الأربعاء، عددا من قيادات ورؤساء لجان مجلس النواب الأمريكي خلال زيارته التى يجريها حاليا إلي واشنطن. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4572486