وحدة حماية الطفل بشمال سيناء تحتفل بعيد الطفولة تضامنا مع غزة

نظمت الوحدة العامة لحماية الطفل بشمال سيناء، اليوم الأربعاء، حفلا في قصر ثقافة العريش بمناسبة عيد الطفولة، تحت رعاية محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة.

وقالت رئيس الوحدة العامة لحماية الطفل منى أبو بكر -في بيان- إن الحفل يهدف إلى التضامن مع أطفال غزة تحت مسمى"من حقي أعيش في سلام"، مضيفة أن الاحتفال تضمن فقرات فنية وعروض مسرح العرائس لقصر ثقافة العريش، وفقرة شعرية.

وأضافت أن احتفال عيد الطفولة هذا العام مختلف حيث تم من خلاله التضامن مع أطفال غزة لمشاركتهم ألامهم وأحزانهم وتوضيح مدى صمود وقوة أطفال غزة لما يواجهونه خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ولفتت إلى أن فعاليات الاحتفال بعيد الطفولة في شمال سيناء لاقت تفاعلًا مؤثرًا مع واقع أطفال غزة.. حيث أتاحت للطلاب فرصة التعبير والمشاركة من خلال فقرات فنية مختلفة ما أضفى روحًا إيجابية من التضامن والدعم المجتمعي لأطفال غزة، وكانت خطوة مهمة نحو تعزيز الوعي والتضامن الثقافي في المنطقة.

بدوره، أشاد وكيل وزارة التربية والتعليم حمزة رضوان، بالدور البطولي لأطفالنا في فلسطين وصبرهم وتحملهم ومعاناتهم في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

وفي سياق متصل، احتفلت الوحدة العامة لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة بشمال سيناء، باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال اقامة سلسلة من الندوات وورش العمل بنادي قادرون باختلاف ومجمع مدارس التربية الخاصة بالعريش.

وقالت رئيس الوحدة الدكتورة هاجر صالح، إن الندوات جاءت بمشاركة الوحدات الفرعية لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة بمجالس المدن وعدد من الجهات المختلفة، موضحة الإجراءات والقرارات التي اتخذتها محافظة شمال سيناء.. حيث أصدر محافظ شمال سيناء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة عددا من القرارات لتيسير الإجراءات ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشارت صالح إلى أن يوم 3 ديسمبر من كل عام هو يوم عالمي خصصته الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، ويهدف إلى زيادة الفهم لقضايا الإعاقة ودعم التصاميم الصديقة للجميع من أجل ضمان حقوقهم.. كما يدعو إلى زيادة الوعى في إدخال أشخاص لديهم إعاقات في مختلف مناحي الحياة، ودعمهم والمساعدة على تأهيلهم للاندماج مع باقي أفراد المجتمع