الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مصر ترفض مخطط التهجير.. شكرى يلتقى قيادات ورؤساء لجان مجلس النواب الأمريكى

سامح شكري يلتقي حكيم
سامح شكري يلتقي حكيم جيفريز

أعلن السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي  ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن سامح شكري وزير الخارجية التقى اليوم الأربعاء، عددا من قيادات ورؤساء لجان مجلس النواب الأمريكي خلال زيارته التى يجريها حاليا إلي واشنطن.

وبحث شكري سبل دعم أوجه التعاون والشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر والتشاور حول أبرز التحديات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الوضع في قطاع غزة.

وتضمنت لقاءات وزير الخارجية كل من النائب الديمقراطي "حكيم جيفريز" زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس النواب، والنائب الجمهوري "مايك روجرز" رئيس لجنة الخدمات العسكرية بالمجلس، والنائب الجمهوري "ستيف سكاليز" زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب.

لقاء شكري مع قيادات مجلس النواب الأمريكي

علاقات استراتيجية بين مصر وأمريكا

‏‎حرص وزير الخارجية، خلال اللقاءات، على التأكيد على أهمية الطابع الاستراتيجى للشراكة بين مصر والولايات المتحدة، مبرزًا أهمية العمل على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، خاصة في ظل هذا الظرف الدقيق الذي يمر به النظام الدولي والأوضاع الإقليمية التى تفرض تحديات جسام، تتطلب تكثيف التنسيق والتشاور بين البلدين لتعزيز الأمن والسلم الإقليميين.

وشملت اللقاءات بحث سبل التعامل مع التحديات المشتركة، ودفع مختلف مجالات التعاون الثنائي قدمًا بكافة أشكاله وصوره، بما فى ذلك المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والعسكرية، مشيرًا لما حققته العلاقات العسكرية من مصالح متبادلة بين البلدين على مدار عقود. 

شكري يلتقي قيادات مجلس النواب الأمريكي

وشهدت اللقاءات إجماع نواب الكونجرس الأمريكي على أهمية العلاقات الاستراتيجية مع مصر، وضرورة دعمها في مواجهة مختلف أشكال التحديات السياسية والاقتصادية، مشيدين بالدور الذي تضطلع به مصر كركيزة للاستقرار في المنطقة.

‏‎وكذلك، حرص وزير الخارجية على استعراض أبرز محددات الموقف المصري الرافض للتهجير القسري لأهالي القطاع، والداعي لضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين الفلسطينيين، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بصورة منتظمة. 

وشدد على ضرورة دفع المجتمع الدولي لعملية سياسية حقيقية وجادة قائمة على أساس حل الدولتين تفضي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة فى اقرب فرصة ممكنة، تعيش بسلام جنبًا الي جنب مع دولة إسرائيل.

مجلس النواب الأمريكي سامح شكري وزير الخارجية مصر قطاع غزة

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