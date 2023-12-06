الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل ليفربول أمام شيفيلد يونايتد فى الدورى الإنجليزى.. صلاح أساسى

محمد صلاح
محمد صلاح

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لـ ليفربول، عن تشكيل فريقه لمواجهة شيفيلد يونايتد، في المباراة التي ستجمعهما، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج”، موسم 2023-2024.

موعد مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي، اليوم الأربعاء، في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ليفربول أمام شيفيلد يونايتد

أما عن تشكيل ليفربول لمواجهة شيفيلد يونايتد، فشهد تواجد المحترف المصري محمد صلاح أساسيًا، لقيادة خط هجوم “الريدز”.

في حراسة المرمى: كاومهين كيليهر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - جو جوميز.

خط وسط الملعب: دومينيك سوبوسلاي - أليكسيس ماك أليستر - - واتارو إيندو

في خط الهجوم: محمد صلاح - كودي جاكبو - لويس دياز.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

ستُذاع مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة  beIN Sports HD 3

 

ترتيب ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق ليفربول حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري  الإنجليزي برصيد 31 نقطة، خلف أرسنال صاحب الصدارة برصيد 36 نقطة.

بينما يتواجد فريق شيفيلد يونايتد حاليًا ف المركز العشرين والأخير في جدول ترتيب الدوري  الإنجليزي برصيد 5 نقاط فقط، جمعهم من انتصار وحيد وتعادلين، بينما تلقى 11 هزيمة حتى الآن.

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