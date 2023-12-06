الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

التحالف الوطني يعقد لقاءً موسعًا ببورسعيد لدعم السيسي في "الرئاسة" (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة بورسعيد، لقاءً مع عدد كبير من الشباب قبل أيام من انطلاق انتخابات رئاسة الجمهورية والتي يتنافس خلالها 4 من المرشحين علي منصب رئيس الجمهورية، من بينهم المرشح عبد الفتاح السيسي.
التحالف الوطني يعقد لقاءً شبابيا ببورسعيد

وحرص المهندس علي جبر منسق التحالف ببورسعيد وعضو الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي، علي دعوة الشباب للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي، عن طريق التصويت وتوعية الناخبين عن ضرورة أداء حقهم الدستوري والذهاب إلي لجان الإنتخاب والإدلاء باصواتهم، وأكد علي ضرورة تصدرهم للمشهد.

طالب عضو الحملة الرسمية للرئيس الشباب إلا يقتصر دورهم علي المشاركة في الانتخابات بالتصويت، مؤكدًا أن دورهم أكبر من ذلك وهو دعوة الناخبين للتصويت، ومساعدة كبار السن علي معرفة لجانهم الانتخابية، وكذلك التحدث مع الجميع خلال مرحلة ما قبل الانتخابات عن حاجة مصر إلي رئيس قادر علي حماية أرضها وتنميتها.

أوضح علي جبر، أن التحالف الوطني يدعم المرشح عبد الفتاح السيسي، لايمانه بأنه الشخص الذي وقف بجانب هذا البلد في ثورة 2013 واستجاب لنداء المواطنين في وقتها، وبدأ مشروعا كبيرا لدولة قوية تستطيع أن تخوض حرب التنمية، وكذلك يستطيع أن يتعامل مع الأحداث العالمية بارادة مصرية تحمي كل ذرة من تراب هذا البلد، وكذلك يؤمن التحالف أنه القادر علي استكمال ذلك.

حماية الوطن وبناء الدولة

من جانبهم، أكد الشباب أن الثلاث أيام الانتخابية سوف يتركون كل شئ من أجل المشاركة ودعوة الناخبين للمشاركة، مؤكدين أنهم يؤمنون بقدرة الرئيس السيسي علي حماية الوطن وبناء الدولة المصرية القوية التي يحلمون بها، مؤكدين أن ما يحدث علي أرض مصر من انجازات يجعلهم مؤمنون بأن المستقبل سيكون الأفضل، ويجعلهم يختارون بارادة خالصة المرشح عبد الفتاح السيسي.

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أعضاء التحالف الوطني بورسعيد انتخابات انتخابات الرئاسة

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