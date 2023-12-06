الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تمهيدًا لطرحه على مرشحي الرئاسة..

التنسيقية تلتقى سرى الدين و"عيسى" ونقابة المحامين ضمن أعمال صياغة برنامج انتخابى

وفد من تنسيقية شباب
وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مدار أيام متتالية، الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، والدكتور حسين عيسي، الخبير الاقتصادي ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب سابقًا، ونقابة المحامين، وذلك ضمن اللقاءات التي تستهدفها التنسيقية للاستماع لتطلعات رموز المجتمع والسياسة والهيئات والنقابات والأحزاب حول برنامج عمل الرئيس القادم ٢٠٢٤-٢٠٣٠، لترجمة وصياغة هذه التطلعات في برنامج انتخابي يستهدف طرحه بين يدي مرشحي الانتخابات الرئاسية.

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تنسيقية الأحزاب ترصد تفاصيل تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

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وركزت اللقاءات على عدد من النقاشات أهمها، دعوة النقابة للمشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، وصياغة عدد من التوصيات يمكن من خلالها تلبية احتياجات الأجيال القادمة في المجال السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
جدير بالذكر أن التنسيقية تستهدف استكمال اللقاءات مع الأحزاب والهيئات والنقابات، بهدف الاستماع لكافة الأطراف والتوجهات، للخروج بتوصيات تستجيب لتطلعات الأطراف المختلفة.

وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين هاني سري الدين مجلس الشيوخ لجنة الشئون المالية والاقتصادية مجلس النواب نقابة المحامين

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