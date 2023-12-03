الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عضو تنسيقية الأحزاب: المصريون بالخارج عبّروا عن انتمائهم للوطن بمشاركتهم الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية

إسلام عمر
إسلام عمر

أعرب إسلام عمر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن سعادته بوعي المصريين في الخارج بأهمية المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين دائما تنادى فى أى حدث سياسي بأهمية الوعي بالمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية.

وقال عمر إن سباق الانتخابات الرئاسية فى الخارج على مدار اليومين السابقين كان طبيعيا ولم يشهد أي خروقات، واستمر عمل اللجان الانتخابية من الساعة ٩ صباحا حتى ٩ مساء، وفقا لتوقيت كل دولة، فيما عدا كلا من دولة جنوب السودان وسيراليون؛ نظرا للظروف الأمنية والتزاما بنظام حظر التجوال في هذه البلاد.

وأضاف أن اللجان الانتخابية للمصريين فى الخارج شهدت توافد المواطنين يوم الجمعة وتزايدت الأعداد اليوم وأمس، نظرا لأنهما يوما عطلة الأسبوع فى معظم الدول، مضيفا أن المصريين بالخارج عبّروا عن مدى انتمائهم للوطن بمشاركتهم الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية.

المشاركة فى الانتخابات الرئاسية واجب وطنى

وأكد أن مشهد اصطفاف المصريين بالخارج أمام مراكز الاقتراع زاد من حجم المسئولية الملقاة على عاتق المصريين بالداخل، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني وحق دستوري لكل مواطن.

وأشار إلى أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية ليس أمرا فارقا في نسبة التصويت فقط ولكن في مدى رغبة المواطنين في المشاركة وصناعة القرار، من خلال تحديد اختياراتهم للمرشحين الذين ينتخبونهم والتعبير عن آرائهم، موضحًا أنه ما زال عمل غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مستمرا حتى انتهاء الانتخابات الرئاسية يوم ١٢ ديسمبر، آخر أيام التصويت في الداخل.

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة، ويستمر لمدة 3 أيام تنتهي اليوم الأحد، في عدد 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت، واختيار المرشح الذى يرغب فيه، ووضع بطاقة الاقتراع في الصندوق المخصص لذلك.

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