خالد الجندى: العصبية والكبر من أبواب دخول الشيطان للعبد

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن للشيطان أبوابا يدخل منها للإنسان، لافتا إلى أن هذه الأبواب تتمثل فيما يفعله العبد من أعمال وسيئات، وعلى رأسها الكبر والعصبية، والرياء والفضول والشهرة.

الاستعاذة من الشيطان

أكد الشيخ خالد الجندي، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن التمسك بتقوى الله سبحانه وتعالى تجعل الإنسان يغلق أبواب الشيطان كافة، امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى: (إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ)".

وتابع: "لو انت إنسان تقي وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، سيبعد عنك فورًا، لكن لو انت عندك كبر وعصبية وتفعل المبيقات من شرب الخمر وغيرها مهما تستعيذ لن يبعد عنك الشيطان".

