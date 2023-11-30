الخميس 30 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خالد الجندى يُشيد ببرنامج وزارة الأوقاف "صحح قراءتك" (فيديو)

خالد الجندي
خالد الجندي

أشاد الشيخ  خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ببرنامج وزارة الأوقاف "صحح قراءتك".

وقال “الجندي” خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الخميس: "عملوا حاجة أكثر من رائعة.. الوزارة بدأت مجالس قرآنية لتصحيح القراءة للناس".

وأضاف: "إحنا عندنا مشكلة كبيرة جدًا وهى بعض الأمية في الأمور الدينية والشرعية، وده كلام خطير جدًا، وإحنا محتاجين نعيد تقييم الثقافة الدينية علي ضوء الأحداث والمعلومات الدينية".

وتابع:" سنناقش المعلومات والفتاوي الدينية وهنشوف علاجها إيه مع بعض، ووزارة الأوقاف بتعمل برنامج قرآني بالمساجد الكبري، يوميًا بعد صلاة العشاء لتصحيح قراءة القرآن".

دي ام سي لعلهم يفقهون صحح قراءتك

مواد متعلقة

"شارك تانك".. فكرة شركة "ingene" تحليل نادر يحدد شكل حياتك

"شارك تانك".. صاحب مشروع "POV": بِعنا 2000 قطعة فى 3 شهور

"البريد": 8 ملايين معاملة تنفذها مكاتب البريد للمواطنين يوميًا

راضى عبدالمعطى: اقترحنا لجانًا داخل المحافظات لمتابعة ضبط الأسواق

المنظمة المصرية الألمانية: نتوقع مشاركة 80% من الجالية المصرية بانتخابات الرئاسة

الهباش: مصر دائمًا سباقة فى دعم الشعب الفلسطينى والقضية الفلسطينية

خالد الجندى يفسر معنى "ولا تزر وازرة وزر أخرى"

هل أخطأ سيّدنا آدم فى الجنة؟...الشيخ خالد الجندى يجُيب

الأكثر قراءة

حماس: 22 أسيرًا و8 أسيرات ضمن الدفعة السابعة من اتفاق التبادل

المصريون بالنمسا يحشدون للانتخابات الرئاسية: وقت رد جميل مصر

وكيل تعليم الدقهلية عن واقعة الملوخية: ننتظر نتيجة التحقيقات

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

"القاهرة الإخبارية": حماس تسلّم الصليب الأحمر محتجزتين إسرائيليتين وسط غزة

عودة بيرسى تاو وطاهر محمد والدبيس.. كولر يختار قائمة الأهلى لمواجهة يانج أفريكانز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

صناعة الهدنة.. حزن الحزن

وائل لطفي

جريمة حض على الكراهية!

حسين دعسة

الهدنة- الأزمة.. وإمبريالية الحرب على غزة

إبراهيم عبدالفتاح

كارلوس ألبرتو «١ - ٢»

محمد العسيري

زمن عدوية فى لندن

أحمد الصغير

مصرُ الشريفة الكبيرة الواثقة.. تتحدث عن نفسها

ماجد حبته

سيلفى الرئيسة والرئيس

محمد الراعي

انتبه.. الكرة المصرية ترجع للخلف!!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الأمريكى يصل إلى إسرائيل للضغط باتجاه تمديد الهدنة

حماس: الاحتلال رفض تسلم محتجزين وجثامين مقابل تمديد الهدنة اليوم

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم