خالد الجندى يُشيد ببرنامج وزارة الأوقاف "صحح قراءتك" (فيديو)

أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ببرنامج وزارة الأوقاف "صحح قراءتك".

وقال “الجندي” خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الخميس: "عملوا حاجة أكثر من رائعة.. الوزارة بدأت مجالس قرآنية لتصحيح القراءة للناس".

وأضاف: "إحنا عندنا مشكلة كبيرة جدًا وهى بعض الأمية في الأمور الدينية والشرعية، وده كلام خطير جدًا، وإحنا محتاجين نعيد تقييم الثقافة الدينية علي ضوء الأحداث والمعلومات الدينية".

وتابع:" سنناقش المعلومات والفتاوي الدينية وهنشوف علاجها إيه مع بعض، ووزارة الأوقاف بتعمل برنامج قرآني بالمساجد الكبري، يوميًا بعد صلاة العشاء لتصحيح قراءة القرآن".