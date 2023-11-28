خالد الجندى: العالم التقط أنفاسه فى هدنة غزة

قال الشيخ خالد الجندي، مقدم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية dmc، إن العالم التقط أنفاسه في الهدنة الموجودة حاليًا في قطاع غزة وليس الشعب الفلسطيني فقط.

وأضاف الشيخ خالد الجندي، أنه خلال الهدنة حُقنت الدماء ووقف فيها قتل الأطفال، مشيرًا إلى أن سكان العالم التقطوا أنفاسهم بعد أسابيع من القصف والدماء التي اجتاحت شوارع قطاع غزة.

ووصف خالد الجندي، شعب غزة بالأبطال، مؤكدًا أن ما حدث في غزة تسبب في إصابة سكان العالم، بالتوتر والمشاكل النفسية، الأمر الذي يحتاج إلى "هدنة نفسية".

تفاصيل برنامج "لعلهم يفقهون"

يقدم الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي، برنامج "لعلهم يفقهون" على قناة "DMC".

يعطي البرنامج المعلومات الفقهية والدينية بشكل عام وميسر دون تنفير وهو ما أسهم في إقبال المشاهدين على البرنامج بشكل كبير.