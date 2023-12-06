شهادة نجاح.. إشادات من ضيوف "إيديكس 2023": تطور مصرى فى المجالات العسكرية

أشاد ضيوف المعرض الدولى للصناعات الدفاعية «إيديكس ٢٠٢٣»، فى دورته الثالثة، الذى تنتهى فعالياته، اليوم، بأرض المعارض، بما لمسوه من حسن التنظيم والاستقبال، الذى يليق بحدث كبير، تحضره وفود عسكرية وعارضون من مختلف دول العالم، للاطلاع على أحدث المنتجات العسكرية فى ٢٢ جناحًا دوليًا.

وأكد عدد كبير من ضيوف «إيديكس ٢٠٢٣»، لـ«الدستور»، خلال جولتها بالمعرض، فى يومه الثالث، ما لمسوه بأنفسهم من تطور مصرى وخبرات فى مختلف المجالات، ما انعكس بشكل واضح على أعداد الحضور ومستوى التفاعل داخل المعرض، وأيضًا على مستوى المعروضات التى تتضمن أنواعًا مختلفة من الأسلحة والأنظمة الدفاعية والهجومية من مختلف دول العالم.

شركات صينية: تنوع فى المعروض وتعاون مع الجانب المصرى

خلال جولتها بالمعرض، زارت «الدستور» أيضًا الجناح الصينى، الذى ضم عدة شركات صينية متخصصة، من بينها شركات سيتك، وكاتك، وبولى تك، ونورينكو، و«CGWIC».

وأعرب أحد ممثلى الشركات الصينية، لـ«الدستور»، عن سعادته بالمشاركة فى «إيديكس ٢٠٢٣» بالتعاون مع الجانب المصرى فى عدة مجالات.

وقال: «المعرض هذا العام يضم عدة دول تشارك بمجموعات متنوعة من الأسلحة الجديدة والمتطورة»، مشيرًا إلى أن الشركات الصينية تسعى دائمًا إلى تطوير صناعتها العسكرية بشكل كبير».

وأضاف: «نعرض هنا بعض منتجات شركاتنا، ومنها Cs/sas wheeled ٣٠mm، وAA Gun، وWs-٦٠٠L Tactical missite weapon system، وWs-٢٢ GMLRS».

فعاليات معرض إيديكس

تركيا تشارك لأول مرة بمُسيرات ورشاشات ومسدسات.. وعارضوها: مصر فعلًا أُم الدنيا

داخل معرض «إيديكس ٢٠٢٣» بدأت «الدستور» جولتها بزيارة جناح تركيا، التى تشارك للمرة الأولى فى المعرض، الذى حظى بإقبال كبير من الزوار، من المدنيين والعسكريين، خاصة أن العارضين من الشركات التركية المختلفة سمحوا للزوار بحمل بعض نسخ من بعض المعروضات مثل البنادق والمسدسات والرشاشات بأنواعها المختلفة، على سبيل التجربة وأخذ الصور التذكارية بها.

وضم الجناح التركى معروضات من أكثر من ٢٠ شركة متخصصة فى مجالات الدفاع والأمن، من بينها شركة «بايكار» للطائرات المسيرة والأنظمة غير المأهولة، وشركة الصناعات الجوية والفضائية «توساش»، وشركة «روكيتسان» للأنظمة الصاروخية، وشركة «أسيلسان» للصناعات الإلكترونية العسكرية.

وعرضت شركة «توساش» نماذج لماكيتات من الطائرات المسيرة الحديثة، بالإضافة إلى العديد من نماذج الطائرات المقاتلة.

والتقت «الدستور» هادير جوميز، أحد مسئولى الجناح التركى، الذى أعرب عن شعوره بالسعادة والامتنان لمشاركته فى معرض «إيديكس ٢٠٢٣» على أرض مصر، التى أكد أنها تشهد تطورًا غير مسبوق فى كل المجالات، خاصة العسكرى والأمنى، مضيفًا: «مصر أم الدنيا».

وأشار إلى أنه لمس تفاعل الجمهور مع الأسلحة التركية، وخاض عشرات المناقشات حول الصناعات العسكرية، موضحًا أنه وجد ترحابًا كبيرًا من قبل منظمى المعرض والجمهور، ما ينم عن طبيعة العلاقات التاريخية بين الشعبين المصرى والتركى.

وفى جناح شركة «سارسيلماز» التركية المتخصصة فى صناعة الأسلحة، التف كثير من الجمهور حول النماذج المعروضة من المسدسات والبنادق التركية من الجيل الجديد، على رأسها مسدسات من أنواع «SAR ٩X، وSAR ٩C، وSAR ٩SP، وSAR ٩ METE، وSAR٩ Gen٩»، وأيضًا بنادق من طرازات «SAR ١٥T، وSAR ٣٠٨ V٢، وSAR ١٠٩T، وMPT ٧٦ SH، وSAR٥٦».

وخلال الجولة، أعرب لطيف أرال عليش، أحد مسئولى الجناح التركى، لـ«الدستور»، عن مدى سعادته بالمشاركة فى «إيديكس ٢٠٢٣»، باعتباره فرصة تجارية كبيرة فى الأسواق الإفريقية والشرق أوسطية، مؤكدًا فخره بالإقبال على المعرض، وما لمسه من خبرات بين المصريين والعرب بشأن الأسلحة المعروضة وأنواعها.

كما زارت «الدستور» إحدى المنصات داخل الجناح التركى التى عرضت عددًا من المسيرات، على رأسها الطائرة المسيّرة «باها» والمركبة المسيّرة «باركان»، والمسيرة البحرية «سانكار»، من إنتاج تشركة هافيلسان التركية للأنظمة الدفاعية.

بينما عرضت شركة «جانيك» بعض منتجاتها، مثل أحدث إصدار من المدفع الرشاش الثقيل CANIK M٢ QCB عيار ١٢.٧ ملم المضاد للطائرات.

كوريا الجنوبية: تميز لمدفع «صوت الرعد».. وتعاون فى إنتاجه مع الشركات المصرية

فى الجناح الكورى الجنوبى، عرضت الشركات الكورية المدفع «K٩ Thunder» أو «صوت الرعد» وهو ذاتى الدفع، ويجرى التعاون فى صناعته مع الشركات المصرية، وأيضًا جهاز K١٠، الذى يمد المدفع بالذخيرة عن طريق الإمداد الأتوماتيكى.

وتتمتع بطارية «K٩ Thunder/K١٠ ARV» المدمجة بالقدرة المتنوعة اللازمة للاشتباك مع أى هدف للعدو، بفضل نظام التحكم فى الحرائق المتطور، خاصة أن «K٩ Thunder» قادر على تقديم دعم نارى غير مباشر لتشتيت وإخضاع وإعاقة قدرة العدو على شن حرب فى بيئة تتمحور حول الشبكة، من أجل الحفاظ على مهمة إطلاق النار، فيما تقترب مركبة إعادة إمداد الذخيرة من «K٩ Thunder»، وتعيد الإمداد بالذخائر الموجودة على متنها على الفور. ويمكن للمركبة تزويد المدفع بالقذائف، مع حمل ١٠٤ قذائف، يمكن نقلها إلى وحدة المدفع الرئيسية آليًا كل دقيقة، ويتم تحديد الأهداف بدقة وسرعة عاليتين من قبل مركبة تابعة لمنظومة المدفع، تحمل اسم «كيه- ٧٧» وهى مركز توجيه نيرانى، تمكنه من تحديد الأهداف وقصفها بالدقة والسرعة المطلوبة.

وقد أثبت مدفع «K٩ Thunder» تفوقه فى القتال والعروض التوضيحية واختبارات التقييم فى مجموعة واسعة من البيئات، مثل الظروف الجوية القاسية فى الأدغال والصحارى والمناطق شديدة البرودة.

شركة «دوائر»: زجاج مصفح مصرى 100% يصلح للمدرعات

داخل معرض «إيديكس ٢٠٢٣»، التقت «الدستور» شركة «دوائر»، المتخصصة فى الزجاج المصفح، التى عملت فى تنفيذ مشروع المدرعة «تمساح ٣».

وتمثل الشركة تقدمًا كبيرًا فى مجالها، خاصة أن مصر كانت تستورد الزجاج المدرع من الخارج لاستخدامه ضمن احتياجات وزارتى الدفاع والداخلية، وتأمين المنصات كذلك.

وأوضح أحد مسئولى الشركة أنها تأسست فى عام ٢٠١٦، لخدمة مجتمع الزجاج، وتقريب المسافات بين دوائر صانعى الزجاج، والمشغلين، والاستشاريين، والمعماريين والأفراد القائمين على تطوير آدائهم، والنهوض بمستوى وعى سوق الزجاج. وأضاف: الشركة لديها هدف ورسالة تقدمها للجميع، وهى «يمكننا المساعدة.. يمكنك التطوير»، منوهًا إلى أن رؤية الشركة للمستقبل تتمثل فى أن تكون مركز دعم متكاملًا لكبرى مشروعات الزجاج الخضراء فى مصر وشمال إفريقيا، والتى تساعد على تحسين ونمو سوق الزجاج الإقليمية، مقدمين أفضل الاختيارات والبدائل من جميع أنحاء العالم.

أوكرانيا تشارك بأجهزة تشويش على المُسيرات وصواريخ عالية الدقة

شاركت أوكرانيا بجناح فى «إيديكس ٢٠٢٣»، وهناك التقت «الدستور» أوليج سكلير، مدير المشروعات بشركة NAUDI الأوكرانية، الذى قال: «نشارك فى المعرض هذا العام بمجموعة من المعروضات تضم عدة أسلحة، خاصة فى المجال الدفاعى، كما نعرض طائرات مسيرة وأجهزة تشويش على المسيرات ورادارات وعربات مدرعة، وصواريخ عالية الدقة». وأضاف: «مستمرون فى تصميم وتحديث منتجاتنا العسكرية، ونركز أكثر على رفع قدراتنا الإنتاجية، ونهتم كثيرًا بنظم التشويش على المسيرات، كما ندرك أهمية الطائرات المسيرة فى ظل تزايد الطلب عليها فى الخطوط الأمامية للحرب، ونتيجة لفارق النتائج التى حققتها طائرات بدون طيار فى مراحل مختلفة من القتال، ونسعى بكل قوة لتوطين صناعة المسيرات فى أوكرانيا». وتابع: «من أبرز الأسلحة التى نعرضها المنظومة الصاروخية المضادة للدروع (سكيف)، وهو صاروخ موجه ومصوّب بأشعة ليزر بشكل نصف أتوماتيكى، بحيث يصوّب الرامى الصاروخ نحو الهدف ويوجّه علامة تصويبه حتى الإصابة، كما يمكنه ضرب الطائرات ذات العلو المنخفض، خاصة الطائرات المروحية».