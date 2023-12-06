"الدستور" داخل جناح تركيا فى EDEX 2023: مسيرات ومسدسات وبنادق حقيقية

عارضون أتراك: "مصر هى أم الدنيا"

على الرغم من المشاركة الأولى لتركيا فى في المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس (EDEX) 2023 بعدما شهدت العلاقات المصرية التركية تحسنا كبيرا في السنوات الأخيرة، إلا أن الجناح التركي لاقى إعجاب الكثيرين من زوار المعرض من المدنيين والعسكريين، لاسيما مع الفرصة التي يتيحها مسؤولو الشركات التركية المشاركة فى الجناح للمرة الأولى بأن يتركوا للزوار يحملون البنادق والمسدسات والرشاشات بصنوف مختلفة منها على سبيل التجربة وأخذ صور تذكارية.

بداية جولة الدستور كانت من داخل الجناح التركي، الذي يحتوي على أكثر من 20 شركة في مجال الدفاع والأمن على رأسها شركة "بايكار" للطائرات المسيرة والأنظمة غير المأهولة، وشركة الصناعات الجوية والفضائية "توساش"، وشركة "روكيتسان" للأنظمة الصاروخية، وشركة "أسيلسان" للصناعات الإلكترونية العسكرية - كانت من شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش" (TUSAŞ)، والتى عرضت نماذج لماكيتات من الطائرات المسيرة الحديثة باعتبارها إحدى الدول المهمة فى هذا المجال، بالإضافة إلى العديد من الطائرات المقاتلة والعسكرية.

وقال بهادير جوميز أحد مسؤولي الجناح التركي لـ"الدستور" إنه يشعر بالسعادة والامتنان لمشاركته فى معرض إيديكس 2023 على أرض مصر التي تشهد تطورا غير مسبوق فى كل المجالات وخاصة العسكري والأمني منها، لافتًا إلى أنه لمس تفاعل الجمهور مع الأسلحة التركية وخاض العشرات من المناقشات معهم بشأن الصناعات العسكرية.

أضاف بهادير أنه وجد ترحابا كبيرا من قبل منظمي المعرض والجمهور الذى تنم عن علاقات تاريخية بين الشعبين المصري والتركي "مصر أم الدنيا"، موضحا أن منتجاتهم تصدر للكثير من دول العالم بهدف حفظ السلام والدفاع على النفس وليس لأى أهداف أخرى.

إلى ذلك التف الكثير من الزوار المدنيين والعسكريين إلى منصة شركة "سارسيلماز" التركية المتخصصة في صناعة الأسلحة، في معرض “إيدكس 2023″، والتي عرضت 85 نموذجا جديدا من المسدسات والبنادق المحلية من الجيل الجديد، والتى على رأسها مسدسات SAR 9X وSAR 9C وSAR 9SP وSAR 9 METE وSAR9 Gen9، بالإضافة إلى بنادق SAR 15T وSAR 308 V2 وSAR 109T وMPT 76 SH وSAR56، كما ستعرض الشركة بنادق آلية من طراز SAR 762 MT وSAR 127 MT.

بدوره عبر لطيف أرال عليش، أحد مسؤولي الجناح التركي لـ"الدستور" عن مدى سعادته فى المشاركة بمعرض إيدكس 2023، باعتباره فرصة تجارية كبيرة في الأسواق الأفريقية والشرق أوسطية، موضحًا أنه فخور بالأقبال وما لمسه من خبرة المصرينن والعرب بشأن السلاح.

وحول سؤاله بشأن ما يشعر به حينما يلمس شخص مدنى السلاح الذي لديه للمرة الأولى، قاله "إنه شعور بالقوة" ولكن من اللازم ألا يتم التعامل إلا مع ذوى الخبرات السابقة فى هذا الشأن.

عرضت إحدى المنصات داخل الجناح التركي عدة مسيّرات كانت قد لفتت الانتباه وعلى رأسها الطائرة المسيّرة باها والمركبة المسيّرة "باركان"، والمسيرة البحرية "سانكار"، ونظام ADVEN، وهي منتجات تابعة شركة هافيلسان التركية للأنظمة الدفاعية.

من ضمن الشركات التركية المشاركة شركة "ريبكون" للصناعات الدفاعية حيث عرضت ماكينات تصنيع سبطانات وماكينات التشكيل الانسيابي، وماكينات التشكيل الساخن وسبطانات عيار 5.56 مم و7.62 مم و9 مم و12.7 مم، وسلسلة قذائف MK81، MK82، MK83، MK84 مم وسبطانات عيار 40 مم وأجسام محركات صواريخ وقاذفات قنابل أوتوماتيكية عيار 40 ملم وقاذفات قنابل دوارة عيار 40 ملم وقاذفات قنابل غاز عيار 37/38 ملم.

كما قامت شركة روكستان التركية بعرض مجموعة كبيرة من الصواريخ المختلفة منها "الأرض أرض" و"الأرض جو" و"الجوجو"، وغيرها من المضادة للدبابات والمحمولة على الكتف، وأشارت مسؤولة بالشركة لـ"الدستور" أنهم نظرا لخطورة المنتجات فإنهم يتعاملون مع دولًا وليس مع منظمات لضمان عدم تسرب الأسلحة لأى مناطق صراع.

عرضت فيما "أسيلسان التركية" أجهزة الراديو المحمولة، وأجهزة راديو المركبات، والمحطات المحمولة الهجينة، وأجهزة الراديو المحمولة على الظهر، وأجهزة الراديو البحرية، وأجهزة الراديو المحمولة جوًا وأنظمة الاتصال الداخلي، كما عرضت شركة "هافيلسان" أنظمتها ADVENT وBAHA وBARKAN وSANCAR بالإضافة إلى أنظمة المحاكاة.

كما عرضت شركة "جانيك" بعض منتجاتها مثل SFx RIVAL-s، وSFx RIVAL، وMETE MC9، وMETE SFX PRO، وTP9 SUB METE، كذلك عرض أحدث إصدار من المدفع الرشاش الثقيل CANIK M2 QCB عيار 12.7 ملم المضاد للطائرات، "CANIK M3"، الذي تطوره الشركة، وعرض "VENOM 30 LR" وهو مدفع متوسط العيار 30x113 ملم، بالإضافة الى منظومة "تراكون تارجان" البحرية التي يتم التحكم فيها عن بعد، كما عرضت شركة "بي إم سي" منتجاتها من المركبات المدرعة مثل مدرعة "ألطوج" ثمانية الدفع.