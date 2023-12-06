الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مزاعم نتنياهو: السلطة الفلسطينية لن تحكم غزة طالما أننى رئيس الوزراء

نتنياهو
نتنياهو

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أن تولي السلطة الفلسطينية السلطة في غزة لن يحدث طالما هو رئيس الوزراء، ما يسلط الضوء على الاختلاف بين الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية حول إدارة القطاع بعد الحرب بين إسرائيل فلسطين، وفق شبكة سي إن إن.

وكتب نتنياهو: "طالما أنني رئيس الوزراء، فلن يحدث هذا، مشيرًا إلى أن السلطة لن تتمكن من السيطرة على غزة بعد القضاء على حماس". 

تولي السلطة الفلسطينية حُكم في غزة

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وجاء تعليقه بعد أن أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن استعداد السلطة لتولي الحكم في غزة والضفة الغربية.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن الشهر الماضي إن السلطة الفلسطينية يجب أن تحكم قطاع غزة والضفة الغربية بعد الحرب. 

وقال بايدن عبر صحيفة "نيويورك تايمز" "بينما نسعى جاهدين من أجل السلام، يجب إعادة توحيد غزة والضفة الغربية في ظل هيكل حكم واحد، في نهاية المطاف في ظل سلطة فلسطينية متجددة، بينما نعمل جميعًا نحو حل الدولتين". 

ومع ذلك، رفض نتنياهو مرارًا وتكرارًا فكرة تشكيل حكومة بقيادة السلطة الفلسطينية في غزة بعد الحرب. وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي يوم 18 نوفمبر: "أعتقد أن السلطة الفلسطينية بأشكالها الحالية ليست مؤهلة لتحمل المسئولية في غزة".

والسلطة الفلسطينية هي هيئة حكومية تتمتع بحكم ذاتي محدود في الضفة الغربية. تم تأسيسها في اتفاقيات أوسلو عام 1993، وهي اتفاقية سلام بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. 

ووفقًا للتقرير فقد شهدت تخلي منظمة التحرير الفلسطينية عن المقاومة المسلحة ضد إسرائيل مقابل وعود بإقامة دولة فلسطينية مستقلة. 

وأضاف: لقد اعترفت بإسرائيل وشاركت في العديد من مبادرات السلام الفاشلة معها. وتسيطر حماس على غزة وتقدم نفسها كبديل للسلطة الفلسطينية.

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