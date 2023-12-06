بوتين يصل السعودية فى رحلة خارجية نادرة لمناقشة حرب إسرائيل وفلسطين

أفادت وكالات أنباء روسية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصل إلى الرياض بالمملكة العربية السعودية، في رحلة خارجية نادرة لمناقشة الحرب بين إسرائيل وفلسطين، في الوقت الذي تسعى فيه موسكو إلى إعادة تأكيد دور روسيا في الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يناقش الرئيس الروسي قضايا النفط وغزة وأوكرانيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم، بعد محادثات مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في أبوظبي.

وتمثل هذه الرحلة رحلة نادرة خارج روسيا لبوتين، الذي صدر بحقه أمر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية لدوره المزعوم في "الترحيل غير القانوني" لأطفال أوكرانيين.

محاولة اعتقال بوتين بسبب العقوبات

وفي يوليو، غاب عن قمة في بريتوريا بسبب مخاوف من أن تشعر الدولة المضيفة في جنوب إفريقيا بأنها مضطرة لمحاولة اعتقاله، ولم توقع أي من الإمارات العربية المتحدة أو المملكة العربية السعودية على المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، ما يعني أنهما لن يضطرا إلى اعتقاله.

وتتمتع حماس بعلاقات جيدة مع روسيا، وكثيرًا ما ترسل وفودًا إلى موسكو، ولم تتمكن قطر، المحاور المفضل لدى الغرب مع حماس، من إيجاد الأساس لمزيد من تبادل الرهائن بين إسرائيل والجماعة الفلسطينية، وهو الشرط المسبق لهدنة إنسانية ثانية، لذا فإن بوتين ليس لديه الكثير ليخسره بالتدخل الآن.

واتهمت إسرائيل والمملكة المتحدة، إيران بالوقوف وراء الهجمات التي شنها المتمردون الحوثيون على البحر الأحمر على السفن الدولية التي تصطف على الخطوط الغربية.

واتهمت الدول الغربية طهران بدعم الهجوم الروسي في أوكرانيا من خلال تزويدها بكميات كبيرة من الطائرات بدون طيار وأسلحة أخرى.

وتمثل الأزمة فرصة لروسيا للعودة إلى السياسة العالمية، حيث تقدم نفسها باعتبارها نصيرًا غير متوقع للحلول المتعددة الأطراف في الشرق الأوسط. وقد وضعت نفسها كوسيط محتمل بعد أن حافظت على علاقاتها مع إسرائيل وحماس.