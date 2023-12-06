موسكو: 883 شخصًا تم إجلاؤهم من غزة ووصلوا إلى روسيا

أفادت وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، بوصول 883 روسيا من أصل 1100 شخص طلبوا المساعدة في الإجلاء من قطاع غزة، إلى موسكو.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: إنه "بعد استئناف الخروج التدريجي للمواطنين الأجانب عبر معبر رفح إلى مصر في 2 ديسمبر الجاري، نجحنا في إجلاء 135 مواطنا روسيا وفلسطينيا. كانت هذه الأرقام صحيحة حتى نهاية أمس الثلاثاء، لذلك يرجى الفهم أن هذه الأرقام تتراوح خلال ساعات قليلة".

وأضافت: "وفي 5 ديسمبر الجاري وصلت مجموعة أخرى مكونة من 120 شخصا إلى مطار دوموديدوفو على متن رحلة خاصة تابعة لوزارة الطوارئ الروسية قادمة من القاهرة".

وتابعت: "قام فريق من وزارة الخارجية الروسية بالتعاون مع زملاء من وزارة الطوارئ والهيئات الأخرى، بتقديم المساعدة في عبور الحدود ومراقبة الهجرة".

وأردفت: "وإجمالا تم منذ 12 نوفمبر الماضي تم إجلاء 898 مواطنا روسيا وفلسطينيا - وهم أفراد عائلاتهم - من قطاع غزة. ومن بينهم وصل 883 شخصا بالفعل إلى روسيا من بين حوالي 1100 شخص طلبوا المساعدة"، حسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم".

حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم 62 من عدوانه على قطاع غزة، مجازر الإبادة الجماعية بحق المدنيين، حيث كثف الغارات والأحزمة النارية والقصف المدفعي، على شمال ووسط وجنوب القطاع المحاصر، ما أسفر عن ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى.

وبحسب وزارة الصحة في القطاع، فقد ارتفع عدد الشهداء في هذه المجازر إلى نحو 16.250 شهيدا منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي، من بينهم أكثر من 1240 شهيدا منذ انتهاء "الهدنة الإنسانية المؤقتة" مطلع الشهر الجاري.

وبلغ عدد النازحين قسرا في القطاع منذ بدء العدوان، نحو 1.9 مليون نازح، بحسب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، يمثلون أكثر من 80% من تعداد سكان القطاع.