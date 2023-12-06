خلال البث المباشر.. قصف إسرائيلى مُكثف وألسنة الدخان تتصاعد جنوب قطاع غزة (فيديو)

رصدت قناة "القاهرة الإخبارية" القصف الإسرائيلي المكثف جنوب قطاع غزة على الهواء مباشرة، حيث تصاعدت ألسنة الدخان جرّاء القصف الإسرائيلي.

قصف إسرائيلي عنيف على جنوب قطاع غزة

وأشارت "القاهرة الإخبارية" إلى أن مناطق جنوب غزة تتعرض إلى غارات عنيفة وقصف مدفعي شديد وحاد، حيث تستمر أصوات القصف بشكل عنيف جدًا.

وتحاول سيارات الإطفاء الوصول إلى أماكن الحرائق جرّاء القصف من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وترتكب قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ انتهاء الهدنة العديد من المجازر في حق أهل قطاع غزة، حيث استُشهد وأصيب إثر القصف الإسرائيلي عدد كبير من أبناء الشعب الفلسطيني.