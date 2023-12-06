الأربعاء 06 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خلال البث المباشر.. قصف إسرائيلى مُكثف وألسنة الدخان تتصاعد جنوب قطاع غزة (فيديو)

قصف غزة
قصف غزة

رصدت قناة "القاهرة الإخبارية" القصف الإسرائيلي المكثف جنوب قطاع غزة على الهواء مباشرة، حيث تصاعدت ألسنة الدخان جرّاء القصف الإسرائيلي.

قصف إسرائيلي عنيف على جنوب قطاع غزة

وأشارت "القاهرة الإخبارية" إلى أن مناطق جنوب غزة تتعرض إلى غارات عنيفة وقصف مدفعي شديد وحاد، حيث تستمر أصوات القصف بشكل عنيف جدًا.

وتحاول سيارات الإطفاء الوصول إلى أماكن الحرائق جرّاء القصف من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وترتكب قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ انتهاء الهدنة العديد من المجازر في حق أهل قطاع غزة، حيث استُشهد وأصيب إثر القصف الإسرائيلي عدد كبير من أبناء الشعب الفلسطيني.

قصف غزة غزة قطاع غزة القاهرة الإخبارية إسرائيل قصف جنوب غزة

مواد متعلقة

عباس يؤكد استعداد السلطة الفلسطينية لتولى الحكم فى غزة والضفة الغربية

الأكثر قراءة

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

عاجل.. توقف الملاحة فى قناة السويس الجديدة بعد اصطدام سفينة حاويات.. والهيئة تتعامل

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل| التأكيد على رفض التهجير.. واستمرار الجهود المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

دقت ساعة العمل الوطني

وائل لطفي

هلباوى الإعلام!

أحمد بهاء الدين شعبان

الإبادة الجماعية : قراءة فى كتاب مُنصف!

د. منى حلمى

اختناق

مدحت بشاى

فى المشاركة السياسية الخير الأسمى

محمد رفعت

رسائل تصويت المصريين

جلال حمام

جيشنا.. قوة الردع التى يهابها الأعداء

عبد الرحيم طايع

عوِّودوا أنفسكم وأولادكم الانتخابات

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يزيد من تجنيد الإناث فى الوحدات القتالية بغزة

الأحد.. الكابينت الإسرائيلى يجتمع لمناقشة زيادة المساعدات لغزة ودخول عمال الضفة الغربية

الرئاسة الفلسطينية تحذر من تصعيد الاحتلال جرائمه فى غزة والضفة الغربية