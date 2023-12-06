عبد المنعم السيد: "بريكس" يضمن تعزيز التبادل التجاري بين الدول الأعضاء

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن تحالف البريكس يضم 11 دولة، والهدف منه تنفيذ عمليات التبادل التجاري بين الدول الأعضاء بالعملات المحلية.

تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء

وأكد الدكتور عبد المنعم السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن انضمام مصر للبريكس له عدة مزايا مثل تخفيف الضغط على الدولار، التعاون العميق مع الدول المشاركة في التحالف مثل التعاون مع الهند والإمارات والبرازيل.

وأضاف أن التعامل مع دول الأعضاء في البريكس سيكون من خلال العملة المحلية، وهذا التحالف يمثل 40 ٪ من سكان العالم، لذا يمكن القول أن حجم التبادل التجاري لهذه الدول سيرتفع السنوات المقبلة بصورة كبيرة.

منافع الانضمام لـ “البريكس”

وتابع:"بريكس" نواة لتحالف اقتصادي عالمي مؤثر، ويمكن القول أن الدول الأعضاء ستعود إليها الكثير من المنافع الاقتصادية والعسكرية جراء هذا التحالف الدولي الذي يضم كبرى دول العالم مثل الصين والهند والبرازيل".