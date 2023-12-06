الأربعاء 06 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عبد المنعم السيد: "بريكس" يضمن تعزيز التبادل التجاري بين الدول الأعضاء

بريكس
بريكس

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن تحالف البريكس يضم 11 دولة، والهدف منه تنفيذ عمليات التبادل التجاري بين الدول الأعضاء بالعملات المحلية.

تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء 

وأكد الدكتور عبد المنعم السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن انضمام مصر للبريكس له عدة مزايا مثل تخفيف الضغط على الدولار، التعاون العميق مع الدول المشاركة في التحالف مثل التعاون مع الهند والإمارات والبرازيل.

وأضاف أن التعامل مع دول الأعضاء في البريكس سيكون من خلال العملة المحلية، وهذا التحالف يمثل 40 ٪ من سكان العالم، لذا يمكن القول أن حجم التبادل التجاري لهذه الدول سيرتفع السنوات المقبلة بصورة كبيرة.

منافع الانضمام لـ “البريكس”

وتابع:"بريكس" نواة لتحالف اقتصادي عالمي مؤثر، ويمكن القول أن الدول الأعضاء ستعود إليها الكثير من المنافع الاقتصادية والعسكرية جراء هذا التحالف الدولي الذي يضم كبرى دول العالم مثل الصين والهند والبرازيل".

عبد المنعم السيد القاهرة للدراسات الاقتصادية تجمع البريكس اليوم دي ام سي

الأكثر قراءة

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. توقف الملاحة فى قناة السويس الجديدة بعد اصطدام سفينة حاويات.. والهيئة تتعامل

عاجل|60 يومًا من طوفان الأقصى: غزة تُلملم أكفان شهدائها.. وتقاوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تحركات روسية جديدة

حسين دعسة

غزة الأن: التهجير.. التطرف الاستيطاني ضد القدس الإبادة الجماعية

محمد عبدالعزيز

دقت ساعة العمل الوطنى

وائل لطفي

هلباوى الإعلام!

أحمد بهاء الدين شعبان

الإبادة الجماعية : قراءة فى كتاب مُنصف!

د. منى حلمى

اختناق

مدحت بشاى

فى المشاركة السياسية الخير الأسمى

محمد رفعت

رسائل تصويت المصريين

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يزيد من تجنيد الإناث فى الوحدات القتالية بغزة

الأحد.. الكابينت الإسرائيلى يجتمع لمناقشة زيادة المساعدات لغزة ودخول عمال الضفة الغربية

الرئاسة الفلسطينية تحذر من تصعيد الاحتلال جرائمه فى غزة والضفة الغربية