الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أي حرب لها خسائر..عبد المنعم السيد يوضح تأثير الحرب في غزة على دول الجوار

غـزة
غـزة

أوضح الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، مدى تأثير الحـرب في غـزة على دول الجوار، قائلًا: "إنه لا شك بأن أي حرب لابد أن ينتج عنها خسائر متنوعة سواء على الدولتين طرفي الصراع أو الدول المحيطة والمنطقة الإقليمية الخاصة بها، كما أنه من الممكن أن يكون تأثير هذه الحرب على العالم كله، مثل الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها ومدى تأثيرها على العالم كله سواء فيما يتعلق بارتفاع أسعار الغذاء، وأسعار البترول والنفط وحركة التجارة العالمية وسلاسل الإمدادات". 

وأضاف الدكتور عبدالمنعم السيد خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أنه يوجد تأثيرات حاليا على أرض الواقع ناجمة عن الحرب الإسرائيلية على غزة، لافتًا إلى أن دول الجوار قد تأثرت بهذه الحرب، حيث تتمثل دول الجوار لفلسطين في ثلاث دول؛ مصر ولبنان والأردن، وسوريا. 

وأوضح أن الدولة المصرية تعتبر أكثر الدول تأثرًا بالحرب  على غزة، لافتًا إلى أن مصر تأثرت بشكل كبير جدًا بهذه الحرب، لافتًا إلى أن هناك خسائر تحققت على أرض الواقع خلال الـ33 يوم الماضية منذ 7 أكتوبر وحتى الآن، فعلى سبيل المثال تأثرت مصر سياحيًا حيث يوجد مناطق داخل سيناء سواء كانت طابا أو نويبع أو شرم الشيخ أو دهب أو رأس محمد، حيث تم إلغاء الكثير من الحجوزات لهذه المناطق السياحية، وقد تجاوزت الإلغاءات الفندقية الـ 60% في هذه المناطق. 

الحرب على غزة إسرائيل فلسطين القضية الفلسطينية تاثير الحرب اقتصاديا

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