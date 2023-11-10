أستاذ علاقات دولية: نتنياهو يعلم أن وقف الحرب على غزة الآن يعنى نهايته

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن الإرادة السياسية غير متوفرة لدى الجانب الأمريكي للضغط على نتنياهو، لافتًا إلى أن الإرادة الأمريكية متعارضة مع جزء في غاية الأهمية وهي بقاء نتنياهو في السلطة.

وأضاف الدكتور حامد فارس خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أنه عندما تكون هناك رغبة حقيقية من الرئيس الأمريكي جو بايدن، فالأمر لن يتعدى أن يرفع سماعة الهاتف على نتنياهو ويأمره بوقف الحرب على غزة، وهو ما سيؤدي بما لا يدع مجالًا للشك إلى وقف الحرب.

وأوضح أن نتنياهو لديه أبعاد فهو يثأر لنفسه، كما أنه يعلم علم اليقين أن انتهاء هذه الحرب الآن هي نهاية له لأنه لم ينجح فيما كان يصبو إليه وهو القضاء على حماس، لأن وقف الحرب الآن من وجهة نظر نتنياهو معناه أن المقاومة الفلسطينية ستعيد تنظيم صفوفها بشكل جيد جدًا وستعيد تنظيم أوراقها من جديد، وسيكون هناك بعد هذه الخطوة، خطوات أخرى للعودة إلى المسار، لكن نتنياهو يريد استمرار هذه العملية، لكن هل سيتم الإفراج عن الـ100 أسير فلسطيني مقابل الـ100 أسير إسرائيلي مع وقف إطلاق النار، أم لا؟