باحث فى الشأن الإسرائيلى: نتنياهو يبحث عن صورة للنصر له فى غزة

قال أكرم عطا الله، الباحث في الشؤون الإسرائيلية، إن إسرائيل مازالت في الميدان، ولكن هناك حالة من الارتباك داخل حكومة الكيان الصهيوني، مضيفًا أن نتنياهو يبحث عن صورة للنصر له في غزة.

وأشار الباحث في الشؤون الإسرائيلية، خلال مداخلة هاتفية لقناة “القاهرة الإخبارية”، إلى أن الضربة من المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة كانت أكبر لأنها حصدت بالجملة من الجانب الإسرائيلي، الأمر الذي أدى إلى ردة الفعل العنيفة من قبل حكومة نتنياهو.

وأضاف عطا الله أن إسرائيل خسرت الحرب على أرض الواقع، وهذا ما نشاهده من خلال القصف العشوائي لقطاع غزة، وآخرها تهديدهم للمستشفيات والنازحين.