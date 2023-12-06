جونسون يعلن تحمل مسئولية الأخطاء التي ارتكبت خلال التعامل مع كورونا

قال رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، إنه يتحمل المسئولية الشخصية عن الأخطاء التي ارتكبت أثناء التعامل مع تفشي جائحة فيروس كورونا، حيث اعتذر للضحايا في مستهل استجوابه لمدة يومين، أمام لجنة التحقيق المعنية بقضايا "كوفيد-19" في المملكة المتحدة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية، اليوم الأربعاء.

وقال جونسون، إنه بلا شك، كان يتعين على حكومته أن تتصرف بشكل مختلف، ولكنه أصر على أنها قدمت أفضل ما لديها في ظل ظروف صعبة للغاية.

وذكر جونسون: أتحمل المسئولية الشخصية عن كل القرارات التي اتخذناها.

يأتي ذلك بعد أن نفى رئيس الوزراء السابق، حذف رسائل على تطبيق واتس اب، بعد أن تبين أنه لم يتمكن من تزويد التحقيقات بأية اتصالات خلال الفترة من فبراير وحتى يونيو من عام 2020.