الأربعاء 06 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جونسون يعلن تحمل مسئولية الأخطاء التي ارتكبت خلال التعامل مع كورونا

بوريس جونسون
بوريس جونسون

قال رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، إنه يتحمل المسئولية الشخصية عن الأخطاء التي ارتكبت أثناء التعامل مع تفشي جائحة فيروس كورونا، حيث اعتذر للضحايا في مستهل استجوابه لمدة يومين، أمام لجنة التحقيق المعنية بقضايا "كوفيد-19" في المملكة المتحدة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية، اليوم الأربعاء.

وقال جونسون، إنه بلا شك، كان يتعين على حكومته أن تتصرف بشكل مختلف، ولكنه أصر على أنها قدمت أفضل ما لديها في ظل ظروف صعبة للغاية.

وذكر جونسون: أتحمل المسئولية الشخصية عن كل القرارات التي اتخذناها.

يأتي ذلك بعد أن نفى رئيس الوزراء السابق، حذف رسائل على تطبيق واتس اب، بعد أن تبين أنه لم يتمكن من تزويد التحقيقات بأية اتصالات خلال الفترة من فبراير وحتى يونيو من عام 2020.

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون جونسون كورونا كوفيد-19

مواد متعلقة

كتائب القسام تستهدف 3 دبابات إسرائيلية فى خان يونس بقذائف الياسين

حزب الله يعلن استهداف موقع الرادار شمالى إسرائيل

مسئولون أمريكيون يكشفون موعد انتهاء الهجوم البرى الإسرائيلى فى غزة

عاجل.. "الصحة العالمية": غزة تقترب من وضع هو الأحلك فى تاريخ البشرية

أوكرانيا: عملية تدمير محطة النفط البحرية فى القرم "عمل مخطط له"

بيان عاجل لجيش الاحتلال بعد مصرع وإصابة جنود بالجيش اللبنانى

بوتين يحضر قمتى الاتحاد الاقتصادى الأوراسى ورابطة الدولة المستقلة 25 ديسمبر

عاجل.. حماس ترد على مزاعم بايدن بشأن اغتصاب النساء أثناء طوفان الأقصى

الأكثر قراءة

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. توقف الملاحة فى قناة السويس الجديدة بعد اصطدام سفينة حاويات.. والهيئة تتعامل

عاجل| التأكيد على رفض التهجير.. واستمرار الجهود المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

دقت ساعة العمل الوطني

وائل لطفي

هلباوى الإعلام!

أحمد بهاء الدين شعبان

الإبادة الجماعية : قراءة فى كتاب مُنصف!

د. منى حلمى

اختناق

مدحت بشاى

فى المشاركة السياسية الخير الأسمى

محمد رفعت

رسائل تصويت المصريين

جلال حمام

جيشنا.. قوة الردع التى يهابها الأعداء

عبد الرحيم طايع

عوِّودوا أنفسكم وأولادكم الانتخابات

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يزيد من تجنيد الإناث فى الوحدات القتالية بغزة

الأحد.. الكابينت الإسرائيلى يجتمع لمناقشة زيادة المساعدات لغزة ودخول عمال الضفة الغربية

الرئاسة الفلسطينية تحذر من تصعيد الاحتلال جرائمه فى غزة والضفة الغربية