الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": قصف مكثف على جنوب قطاع غزة ووصول سيارات الإسعاف لنقل مصابيين

لحظة قصف جنوب قطاع
لحظة قصف جنوب قطاع غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بوقوع قصف مكثف على جنوب قطاع غزة ووصول سيارات الإسعاف لنقل مصابيين.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية، عبر البث المباشر وصول سيارة إطفاء إلى جنوب غزة، منوهةً إلى وجود حريق كبير، إثر القصف.

وأكدت القاهرة الإخبارية أن هناك محاولات من قبل سيارات الإطفاء للوصول وسط تواجد لعدد كبير من سيارات الإسعاف التي تحاول إسعاف المصابين.

وأوضحت القاهرة الإخبارية، أن سيارات الإسعاف وعدد كبير من الأفراد المتواجدين وسط الظلام الدامس يحاولون أن ينقلوا بعض المصابين وسط الزحام للوصول إلى موقع القصف.

وأكدت القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال مستمر في محاربة المدنيين، حيث تشن الطائرات الحربية سلاسل الغارات العنيفة بجانب القصف المدفعي على مناطق الشمال ووسط القطاع، والآن في الجنوب.

 

القاهرة الإخبارية قصف مكثف جنوب قطاع غزة سيارات الإسعاف البث المباشر

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