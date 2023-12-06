الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الدستور" تنشر أول صور لتصادم سفينة حاويات بكوبرى بقناة السويس

لحظه تصادم سفينة
لحظه تصادم سفينة حاويات بكوبرى بقناة السويس

تنشر “الدستور” أول صور لحادث اصطدام سفينة الحاويات ONE ORPHEUS بكوبري الشهيد أحمد منسي، خلال عبورها قناة السويس ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى هولندا.

كان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أعلن في بيان رسمي مساء اليوم أنه تم الدفع بأربع قاطرات لإتمام عملية سحب سفينة الحاويات ONE ORPHEUS بعد فقدانها التوجيه إثر عطل بدفة السفينة أدى لاصطدامها بكوبري المنسي خلال عبورها القناة أثناء قدومها من سنغافورة في طريقها إلى هولندا.

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