"كهرباء الإسكندرية" تبحث خطة التأمين استعدادًا للانتخابات الرئاسية

عقدت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء تحت رعاية إيهاب الفقي رئيس مجلس إدارة الشركة اجتماعا، اليوم الأربعاء، ترأسه مصطفى درويش رئيس قطاع شئون مكتب رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، ورئيس مجموعة العمل الخاصة بالانتخابات الرئاسية، مع القيادات العمالية (مجموعة العمل بالانتخابات الرئاسية) بالشركة؛ للتأكيد على خطة الشركة لتأمين التغذية الكهربائية بالإسكندرية بصفة عامة وكافة المقرات واللجان الانتخابية بصفة خاصة.

وأوضح بيان صادر عن الشركة أن الاجتماع تناول خطة الحشد في الانتخابات الرئاسية ووضع خطة لنزول كافة العاملين وتوفير الوسائل للذهاب للجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم وعمل مقر به أجهزة حاسب آلي بجوار كل فرع من فروع الشركة تحت شعار"اعرف لجنتك" لجميع العاملين وأسرهم.

وأعلنت مؤسسة "الدستور"، أمس الثلاثاء، إطلاق مبادرة "صوتك لمصر" لتحفيز المواطنين على المشاركة في انتخابات الرئاسة، المقرر إجراؤها يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر، وتستمر حتى الثلاثاء 12 ديسمبر 2023.

تهدف المبادرة إلى توعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم الانتخابية. كما تسعى المبادرة إلى إزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين في المشاركة في الانتخابات.

تتضمن المبادرة مجموعة من الفعاليات والحملات الإعلامية التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع المصري، وتتضمن هذه الفعاليات:

إطلاق حملة تدوين على مواقع التواصل الاجتماعي على هاشتاج #صوتك_لمصر للتشجيع على المشاركة في الانتخابات والتوعية بأهميتها.

توفير المعلومات والبيانات اللازمة للمواطنين حول الانتخابات الرئاسية، وتسهيل الوصول للجان التصويت، عبر سلسلة من الأشكال الصحفية المختلفة: أخبار، مقالات، إنفوجرافيك، فيديو جرافيك.

وقال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بمؤسسة الدستور، إن المبادرة تأتي في إطار حرص المؤسسة على المساهمة في تعزيز الديمقراطية ونشر الوعي الانتخابي بين المواطنين.

وأضاف "الباز" أن المبادرة تستهدف التأكيد على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، باعتبارها حقًا وواجبًا على كل مواطن مصري.

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