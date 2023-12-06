القسم الثاني (ب): القزازين يحتفظ بقمة مجموعته والمنصورة يهزم الصيد بالمحلة

احتفظ فريق مركز شباب القزازين بقيادة سامح العر بي بصدارة المجموعة الثالثة "1" في دوري القسم الثاني "ب" بعد فوزه خارج أرضه على فريق بني عبيد بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت اليوم في الأسبوع السابع وأدارها الحكم حسين الكريمي ليرتفع رصيد مركز شباب القزازين إلى 16 نقطة ويتوقف رصيد بني عبيد عند تسعى نقاط.

وانتهى الشوط الأول بتقدم القزازين بهدف سجله محمد حاتم في الدقيقة 31 وفي الشوط الثاني سجل محمد خيري الهدف الثاني في الدقيقة 55.

واستعاد المنصورة نغمة الانتصارات وهزم الصيد بالمحلة بهدف دون رد في المباراة التي أدارها الحكم أحمد أبوشعيشع ليرتفع رصيد المنصورة إلى 13 نقطة ويتوقف رصيد الصيد بالمحلة عند تسع نقاط..انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي وفي الشوط الثاني سجل محمد عبد القادر هدف الفوز للمنصورة.

وعاد فريق بلقاس بثلاث نقاط غالية بعد فوزه على كفر الشيخ بهدف دون رد ليرتفع رصيد بلقاس إلى ست نقاط ويتوقف رصيد كفر الشيخ عند سبع نقاط..انتهى الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف وفي الشوط الثاني سجل حسام الدين هدف بلقاس والمباراة الوحيد من ركلة جزاء.

وفاز مالية كفر الزيات على مركز شباب تلا بهدفين مقابل هدف، ليترفع رصيد مالية الزيات، إلى 12 نقطة، ويتوقف رصيد شباب تلا عند 3 نقاط.. وانتهى الشوط الأول بتقدم مالية كفر الزيات بهدفين سجلهما أحمد عبد البصير وأحمد عبد العال وفي الشوط الثاني قلص شباب تلا بهدف سجله سعيد المشد من ركلة جزاء .