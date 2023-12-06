الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزارة الكهرباء تعلن تعديل شروط التقديم لوظائف خالية

الشركة القابضة لكهرباء
الشركة القابضة لكهرباء مصر

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن تعديل إعلان الوظائف رقم (١) لسنة ٢٠٢٣ والتي أعلنت عنها الشركة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تم تعديل بعض شروط الخاصة بقبول المتقدمين من حيث الأعمار السنية للتخصصات المختلفة اللى تضم خريجى كليات الهندسة والعلوم والفنين من مختلف التخصصات المطلوبة.

ووفق بيان صادر عن الشركة القابضة، فإنه تقرر تعديل شرط السن لوظائف(مهندس/ إخصائى/ كيميائي) المعلن عنها ليصبح ٣٣ عاما بدلا من ٣٠ عاما، وتضمن قرار تعديل الإعلان للفنيين من ٢٨ عام إلى ٣٠ عام وذلك خلال فترة الإعلان.

كما قررت الشركة القابضة لكهرباء مصرالتابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة  مد فترة التسجيل على الموقع الإلكتروني للشركة لمدة أسبوعين اعتبارا من تاريخ نشر قرار التعديل.

تحولت مصر خلال السنوات الـ9 الماضية إلى مركز إقليمي للطاقة ضمن خطة الحكومة المصرية لتصدير الكهرباء مـن خـلال تعزيز عمليات الربـط مـع الـدول الأخـرى، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصـر والأصول والبنية التحتية، بما يسهم فـي زيـادة التنمية الاقتصادية للبلاد، وتطويـر سـوق البترول والغـاز، مـن خـلال تشجيع مشاركة المستثمرين مـن القطاع الخاص.

وفي السياق تستعرض “الدستور" في تقريرها أبرز اتفاقيات الدولة لربط وتصدير الكهرباء بعد أن حققت مصر اكتفاء ذاتيا في الطاقة عبر التحول إلـى "مركـز إقليمي للطاقة".

الربط وتصدير الكهرباء مع الدول الأوروبي

وقعت مصـر اتفاقيتين متتابعتين فـي أكتوبر 2021 للربط الكهربائي؛ الأولـى مـع اليونان، والثانيـة مـع قبرص، كـجـزء مـن مـشـروع "يورو أفريكا" الذي يربط بيـن شـبكات الكهرباء في مصر مع الدولتين الأوربيتين، وتبلغ استثماراته 4 مليارات دولار، لتنطلق منـه كهرباء بقدرة 2000 ميجا وات لأوروبا، ويمكن زيادتهـا إلـى 3000 ميجـا وات.

الربط الكهربائي وتصدير الكهرباء مع الدول العربية:

الأردن: وقعت الاتفاقيـة فـي نوفمبر 2019، وتهدف إلى امتداد مـشـروع الربط القائم حاليـا بيـن دول الخليج لكل مـن الأردن ومصر. وتبلغ سعة الخط الكهربائي بين البلديـن فـي الوقت الحالي 450 ميجاوات، وتسعى لزيادة هذه السعة لتصـل إلـى 2000 و3000 ميجاوات.

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