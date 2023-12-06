رئيس حزب الاتحاد يثمن مبادرة مؤسسة الدستور"صوتك لمصر"

قال رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، ان مبادرة مؤسسة الدستور "صوتك لمصر" لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، مبادرة مهمة جدا فى الوقت التى تمر فيه مصر بوقت استثنائي، لأن الإقليم كله يمر باضطرابات.

وأكد صقر فى تصريح لـ"الدستور"، أن هذه المبادرة تدعم الدولة المصرية، وتجعل المواطن المصري يشترك فى صنع مستقبله والحفاظ على دولته والوطن، مشيرا إلى أنها مبادرة إيجابية، متمنيا أن تقوم كافة المؤسسات والأحزاب بالحث على المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية.

وأضاف رئيس حزب الاتحاد، أن المشاركة فى الانتخابات مهم فى حياة الدولة المصرية حتى يكون هناك زخم وتردد قوى على العملية الانتخابية، مضيفا أن المبادرة ستدعم وتقوم بعمل تحفيز إيجابي للمواطنين على المشاركة.

مبادرة وطنية ست ساهم بشكل إيجابي فى إثراء التردد على العملية الانتخابية

ولفت إلى أنها تضافر لجهود الدولة المؤسسات الرسمية فى الدولة حتى تجعل للانتخابات شكل إيجابي، تلفت انظار العالم باكملة الى الانتخابات المصرية بنظرة مختلفة، لأن العالم لابد أن يرى أن الشعب المصري لديه من الوعي والثقافة والثوابت التاريخية التى تجعله يجعل المشهد الانتخابي مشهد حضاري، لافتا الى ان مبادرة " صوتك لمصر" تساهم فى ذلك، مشرا الى ان الشعب المصري سيدعم المبادرة لحرصة على وطنه ومستقبله ومستقبل ابناؤه.

وثمن رضا صقر مبادرة مؤسسة الدستور "صوتك لمصر"، مؤكدا أنها أطلقت فى وقت هام جدا، مؤكدا انها مبادرة وطنيه ستساهم بشكل ايجابي فى اثراء التردد على العملية الانتخابية وحشد المواطنين نحو الإدلاء بأصواتهم، متمنيا أن تحذو كل المؤسسات حذو جريدة الدستور.

وأوضح أن كافة الجهود فى الفترة القادمة قبل الصمت الانتخابي لابد أن تركز على توعية الشعب المصري والحشد الجماهيري أمام لجان الانتخابات، موضحا أن هناك تعددية 4 مرشحين يحق للمواطن أن يختار من يراه مناسبا، مؤكدا أن المبادرة مبادرة واعية وأن مؤسسات الدولة المصرية تعمل بشكل إيجابي وتحركات إيجابية تجاه الوطن والمواطن المصري.