الأربعاء 06 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس حزب الاتحاد يثمن مبادرة مؤسسة الدستور"صوتك لمصر"

رضا صقر
رضا صقر

قال رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، ان مبادرة مؤسسة الدستور "صوتك لمصر" لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، مبادرة مهمة جدا فى الوقت التى تمر فيه مصر بوقت استثنائي، لأن الإقليم كله يمر باضطرابات.

وأكد صقر فى تصريح لـ"الدستور"، أن هذه المبادرة تدعم الدولة المصرية، وتجعل المواطن المصري يشترك فى صنع مستقبله والحفاظ على دولته والوطن، مشيرا إلى أنها مبادرة إيجابية، متمنيا أن تقوم كافة المؤسسات والأحزاب بالحث على المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية.

وأضاف رئيس حزب الاتحاد، أن المشاركة فى الانتخابات مهم فى حياة الدولة المصرية حتى يكون هناك زخم وتردد قوى على العملية الانتخابية، مضيفا أن المبادرة ستدعم وتقوم بعمل تحفيز إيجابي للمواطنين على المشاركة.

مبادرة وطنية ستساهم بشكل إيجابي فى إثراء التردد على العملية الانتخابية

ولفت إلى أنها  تضافر لجهود الدولة المؤسسات الرسمية فى الدولة حتى تجعل للانتخابات شكل إيجابي، تلفت انظار العالم باكملة الى الانتخابات المصرية بنظرة مختلفة، لأن العالم لابد أن يرى أن الشعب المصري لديه من الوعي والثقافة والثوابت التاريخية التى تجعله يجعل المشهد الانتخابي مشهد حضاري، لافتا الى ان مبادرة " صوتك لمصر" تساهم فى ذلك، مشرا الى ان الشعب المصري سيدعم المبادرة لحرصة على وطنه ومستقبله ومستقبل ابناؤه.

وثمن رضا صقر مبادرة مؤسسة الدستور "صوتك لمصر"، مؤكدا أنها أطلقت فى وقت هام جدا، مؤكدا انها مبادرة وطنيه ستساهم بشكل ايجابي فى اثراء التردد على العملية الانتخابية وحشد المواطنين نحو الإدلاء بأصواتهم، متمنيا أن تحذو كل المؤسسات حذو جريدة الدستور.

وأوضح أن كافة الجهود فى الفترة القادمة قبل الصمت الانتخابي لابد أن تركز على توعية الشعب المصري والحشد الجماهيري أمام لجان الانتخابات، موضحا أن هناك تعددية 4 مرشحين يحق للمواطن أن يختار من يراه مناسبا، مؤكدا أن المبادرة مبادرة واعية وأن مؤسسات الدولة المصرية تعمل بشكل إيجابي وتحركات إيجابية تجاه الوطن والمواطن المصري.

صوتك لمصر حزب الاتحاد الانتخابات الرئاسية الدولة المصرية العملية الانتخابية الشعب المصري الثوابت التاريخية مشهد حضارى المشهد الانتخابي

مواد متعلقة

حزب "المؤتمر": مشاركتنا فى الانتخابات الرئاسية رد الجميل للرئيس السيسى

حزب الجيل يحذر من تصريحات سمير غطاس المغلوطة: "به سوء نية"

رضا صقر: تصريحات سمير غطاس مع عمرو أديب محاولة انتقاص من سيادة مصر

المصريون فى النمسا يصوتون فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

الأكثر قراءة

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

عاجل.. توقف الملاحة فى قناة السويس الجديدة بعد اصطدام سفينة حاويات.. والهيئة تتعامل

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل| التأكيد على رفض التهجير.. واستمرار الجهود المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

دقت ساعة العمل الوطني

وائل لطفي

هلباوى الإعلام!

أحمد بهاء الدين شعبان

الإبادة الجماعية : قراءة فى كتاب مُنصف!

د. منى حلمى

اختناق

مدحت بشاى

فى المشاركة السياسية الخير الأسمى

محمد رفعت

رسائل تصويت المصريين

جلال حمام

جيشنا.. قوة الردع التى يهابها الأعداء

عبد الرحيم طايع

عوِّودوا أنفسكم وأولادكم الانتخابات

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يزيد من تجنيد الإناث فى الوحدات القتالية بغزة

الأحد.. الكابينت الإسرائيلى يجتمع لمناقشة زيادة المساعدات لغزة ودخول عمال الضفة الغربية

الرئاسة الفلسطينية تحذر من تصعيد الاحتلال جرائمه فى غزة والضفة الغربية